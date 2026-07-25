X!

U-18 korvpallineiud lõpetasid Balti Matši neljanda kohaga

Korvpall
Laura Liis Grünmann
Laura Liis Grünmann Autor/allikas: Eesti Korvpalliliit
Korvpall

Eesti neidude U-18 korvpallikoondis osales sel nädalal Leedus toimunud Balti Matšil, kus tuli tunnistada nii Leedu, Läti kui ka Türgi paremust.

Turniiri avamängus kohtusid eestlannad Leedu eakaaslastega, kus tuli vastu võtta 59:76 kaotus. Eesti koondise resultatiivseim oli 28 punkti visanud Laura Liisa Grünmann. "Jäime hätta vastaste takistamisega lauavõitluses ehk box out'iga. Vastased tegid meie korvi all puhta töö," vahendab basket.ee peatreener Esko Tõnissoni sõnu.

Teises mängus mindi vastamisi Türgi U18 neidudega, kus tunnistati vastaste 101:63 paremust. Taas oli eestlannade resultatiivseim Laura Liisa Grünmann, kes viskas 23 punkti. "Esimesel poolajal ei saanud me oma mängu üldse käima. Teisel poolajal aga hakkasime oma mängu mängima," ütles treener.

Viimases kohtumises tunnistati lõunanaabrite lätlannade 90:54 paremust. Eesti poolelt viskasid Nora-Liis Veisberg 17, Laura Liisa Grünmann 15 ning Helena Lüll 10 punkti.

"Esimesel poolajal suutsime kaitses oma parima mängu sellel turniiril mängida. Rünnakul oli korraks mõõn ja sealt tekkis eelis vastastel. Teisel poolajal hakkasid väsimuse ja kvaliteedi vead sisse tulema ning vahe kasvas. Võitluse ja kaitse eesmärkide poolest parim mäng meie poolt sellel turniiril. Üldises pildis oli turniir heaks testiks ees ootavaks EM-iks, sest seal peame olema juba mänguliselt oma parimas vormis," võttis Tõnisson turniiri kokku.

U-18 korvpallineidude suvi saab kulminatsiooni 29. juulil algava EM-finaalturniiriga, kus kuulutakse ühte alagruppi Luksemburgi, Leedu, Austria ja Iirimaaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

12:47

U-18 korvpallineiud lõpetasid Balti Matši neljanda kohaga

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

24.07

Madridi Reali legend jätkab klubis ka oma 20. hooajal

23.07

Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

23.07

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

22.07

U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

22.07

Miami Heat kustutas LeBroni tutvustava pressikonverentsi lingi

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

22.07

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

22.07

Janari Jõesaare klubikarjäär jätkub Poolas

21.07

U-20 korvpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri võidukalt

21.07

Bigbank/Kalev täiendas koosseisu noortekoondislasega

20.07

Veesaare koduklubi sai vahetustehinguga hinnatud kaitsemängija

20.07

Bigbank/Kalev hankis uue leegionäri Inglismaa kõrgliigast

19.07

EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

videod

sport.err.ee uudised

12:47

U-18 korvpallineiud lõpetasid Balti Matši neljanda kohaga

12:09

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

11:31

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

10:56

Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

10:22

Sikk kerkis golfi U-16 EM-il ainuliidriks

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

09:39

Väravasöödu andnud Kristal reisis Kölni esindusega treeninglaagrisse

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

08:33

Lajal langes veerandfinaalis konkurentsist, Glinka saab esireketiks

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

24.07

Eesti laskmine tähistab koduse MM-iga tähtsat juubelit

24.07

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

24.07

ETV spordisaade, 24. juuli

24.07

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

24.07

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

loetumad

24.07

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

24.07

Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Eestis loodud rallitarkvara sai rahvusvahelise autoliidu tunnustuse

24.07

Aron sai Ungari GP vabatreeningul 19. koha

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo