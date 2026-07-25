U-18 korvpallineiud lõpetasid Balti Matši neljanda kohaga

Eesti neidude U-18 korvpallikoondis osales sel nädalal Leedus toimunud Balti Matšil, kus tuli tunnistada nii Leedu, Läti kui ka Türgi paremust.

Turniiri avamängus kohtusid eestlannad Leedu eakaaslastega, kus tuli vastu võtta 59:76 kaotus. Eesti koondise resultatiivseim oli 28 punkti visanud Laura Liisa Grünmann. "Jäime hätta vastaste takistamisega lauavõitluses ehk box out'iga. Vastased tegid meie korvi all puhta töö," vahendab basket.ee peatreener Esko Tõnissoni sõnu.

Teises mängus mindi vastamisi Türgi U18 neidudega, kus tunnistati vastaste 101:63 paremust. Taas oli eestlannade resultatiivseim Laura Liisa Grünmann, kes viskas 23 punkti. "Esimesel poolajal ei saanud me oma mängu üldse käima. Teisel poolajal aga hakkasime oma mängu mängima," ütles treener.

Viimases kohtumises tunnistati lõunanaabrite lätlannade 90:54 paremust. Eesti poolelt viskasid Nora-Liis Veisberg 17, Laura Liisa Grünmann 15 ning Helena Lüll 10 punkti.

"Esimesel poolajal suutsime kaitses oma parima mängu sellel turniiril mängida. Rünnakul oli korraks mõõn ja sealt tekkis eelis vastastel. Teisel poolajal hakkasid väsimuse ja kvaliteedi vead sisse tulema ning vahe kasvas. Võitluse ja kaitse eesmärkide poolest parim mäng meie poolt sellel turniiril. Üldises pildis oli turniir heaks testiks ees ootavaks EM-iks, sest seal peame olema juba mänguliselt oma parimas vormis," võttis Tõnisson turniiri kokku.

U-18 korvpallineidude suvi saab kulminatsiooni 29. juulil algava EM-finaalturniiriga, kus kuulutakse ühte alagruppi Luksemburgi, Leedu, Austria ja Iirimaaga.