Hatšanov püüab teist järjestikust turniirivõitu

Hatšanov alistas poolfinaalis 6:2, 6:4 austraallase Alex De Minauri (ATP 10.) ja teenis kaheksanda järjestikuse võidu. Draper sai täpselt sama skooriga jagu itaallasest Lorenzo Musettist (ATP 17.).

Draperile on see karjääri jooksul neljas ja tänavu kolmas ATP finaal, seni on ta saanud ühe turniirivõidu, kui juunis võidutses ta Stuttgardi muruturniiril. Kümnendat korda ATP finaalis mängival Hatšanovil on seitse turniirivõitu, seejuures on ta võitnud enda viimased kolm finaali. Tänavu on ta saanud kaks võitu – lisaks Almatõ turniirile võidutses ta veebruaris ka Kataris.

Omavahelistes mängudes juhib Hatšanov 2:1.

Šveitsis Baselis peetaval ATP 500 kategooria turniiril selgitavad võitja ameeriklane Ben Shelton ja prantslane Giovanni Mpetshi Perricard.

Shelton (ATP 23.) sai 6:3, 7:6 (9) jagu prantslasest Arthur Filsist (ATP 20.) ja Mpetshi Perricard (ATP 50.) alistas 7:6 (6), 6:4 taanlase Holger Rune (ATP 14.).

Kolmandat korda finaali jõudnud Shelton pole seni veel kaotusekibedust tundnud – mullu oktoobris võidutses ta Tokyos ja tänavu aprillis Houstonis. Mpetshi Perricard jõudis esimest korda ATP turniiril finaali tänavu mais ja teenis kohe ka turniirivõidu.

Omavahel on Mpetshi Perricard ja Shelton ühe korra mänginud, kui tänavu juunis jäi Londonis murul kahes setis peale prantslane.