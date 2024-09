Ogier rallijuhtidele: ma ei kavatse ohutusteemadel vaikida

Ogier kritiseeris eelmise MM-etapi Akropolise ralli korraldajaid. Selle esimesel katsel olid kolmeminutilised stardivahed, aga sõita tuli siiski eessõitja tolmus.

"See vihastab, et meie spordiala asjad ei edene," pahandas Ogier siis. "Me teadsime, et on tolmune. Endiselt on tolm õhus, aga nemad ütlevad ei. Mis nende peas toimub? See on hullumeelne."

Kohtunikud aga ei võtnud prantslase kriitikat hästi omaks, määrates talle tingimisi 30 000 eurot suure rahatrahvi, mis ei lähe täitmisele, kui prantslane kahe aasta jooksul sarnaseid väljaütlemisi ei tee.

Ogier' arvates oli see aga liiast. "Kreekas oli kaks probleemi. Esimene oli tolm ja teine oli FIA. Küsimus oli ohutuses. Ja väga kurb on näha, et nad üritavad meid sellisel teemal vaikima sundida," sõnas ta Tšiili ralli eel.

Ta lisas, et mõistab kohtunikke osaliselt, aga mitte talle määratud karistusega. "Kui ma kohtusin kohtunikega, siis ma vabandasin oma väljendusviisi pärast," lisas ta. "Minu valitud sõnad polnud parimad, kuigi seal ei olnud solvanguid või midagi liiga tõsist."

Ogier' sõnul kavatseb ta turvalisust puutuvas ka edaspidi kaasa rääkida. "Ma ütlesin neile, et jätkan ohutusest rääkimist. Vastuvõetamatu on seda mitte arvestada."

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal Tšiili ralliga, mida ERR-i spordiportaal kajastab otseblogi vahendusel.