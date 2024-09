Autoralli MM-etappide formaat mitmekesistub

"Järgmisel aastal toimub paar üritust, mis on veidi erinevas formaadis," lausus WRC promotsioonifirma rallidirektor Simon Larkin väljaandele Motorsport.com.

"Ma tean üht rallit, mis tuleb arvatavasti pisut pikem ja ma tean üht rallit, mis saab olema veidi tihedamas formaadis."

Larkin rõhutas, et erineva ilmega etappidele ei taheta siiski anda erinevaid nimetusi, kuna see teeb asja mõistmise keerulisemaks. "Me ei taha, et oleks midagi, mida nimetatakse WRC sprindiks. Me ei taha, et oleks midagi nimega WRC kestvussõit."

"Ma juba tean, et üks ralli kestab järgmisel aastal pisut kauem ja see on suurepärane ning mõned teised sõidetakse veidi muudetud kujul. See on hea."

Autoralli MM-sarja on juba mõnda aega üritatud erinevate vahenditega atraktiivsemaks muuta ja näiteks tänavune Sardiinia ralli oli pressitud 48 tunni sisse. Samuti on loodetud põnevuse kasvamist punktisüsteemi muutmisega.

Kuigi järgmisel aastal muutub formaat ilmselt pisut paindlikumaks, siis peaks kõik rallid kulmineeruma siiski pühapäeval. Sarja korraldajad loodavad, et mitmekesisemad lahendused lisavad erinevatele etappidele iseloomu ja teevad nii sarja huvitavamaks.

Järgmise hooaja kalendris on 14 etappi ja 17.-20. juulil sõidetakse ka Eestis.