Autoralli 2025. aasta MM-kalendris on pika pausi järel 14 etappi

Kolmapäeval, 31. juulil 2024 kinnitas FIA 2025. aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste kalendri. Tuleva hooaja kalendrisse kuuluvad 14 etappi, mille hulgas on juba nii tuttavaid korraldajariike, tagasitulijaid kui ka lisaks päris uusi riike, kus varasemalt MM-etappi korraldatud ei ole.

Esimest korda saavad WRC kalendrisse etapid, mis toimuvad Kanaari saartel, Paraguays ja samuti ka Saudi Araabias. Seejuures Mandri-Euroopas sõidetakse varasemast vähem etappe ning 2025. aasta kalendris ei ole näiteks Läti, Poola ega Horvaatia MM-rallisid.

WRC promootori tegevjuht Jona Siebel: "See on äärmiselt põnev kalender, mis ühendab ideaalselt meie traditsioonilised rallid kolme uue väljakutsega, millest kaks asuvad väljaspool Euroopat, rõhutades taas meie meistrivõistluste ülemaailmset atraktiivsust. Prantsuse Alpide jääst, põlvini ulatuvast lumest Rootsis, Keenia ja Sardiinia pimestavast tolmust, suure kiirusega kruusateedest Eestis ja Soomes ning lõpuks Saudi Araabia kõrbeni – mitmekesisus, mida me 2025. aastal pakume, on ületamatu."

Rally Estonial on võimalus ja privileeg taaskord suurriikide ja pikkade traditsioonidega korraldajate kõrval kuuluda hooajaeelsesse ametlikku MM-kalendrisse. Järgmise aasta etapp on Rally Estonia jaoks juba viies MM-ralli korraldusaasta ning Rally Estonia 2025 sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel 17.-20. juulini.

Tuleval aastal sõidetakse Lõuna-Eesti kiiretel ja käänulistel kruusateedel MM-hooaja kaheksas osavõistlus, Rally Estonia eel peatub WRC-karussell Kreekas ja Eesti järel suunduvad MM-sarja võistlejad ning meeskonnad traditsiooniliselt üle lahe Soome.

Taaskord võõrustab Rally Estoniat Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum, kus lisaks võistluskeskusele saab olema ka hooldusala, EXPO, eri kiiruskatse ja palju muud. Stardi- ja finišipoodium ning suurejooneline avatseremoonia asub oma traditsioonilises paigas Tartu kesklinnas, Raekoja platsil ning võistlustrassis läbitakse taas ka Peipsi järve piirkonna kiireid ja tehnilisi kruusateid. Korraldajate kinnitusel leiab ka 2025. aasta programmist nii tulihingelistele rallifännidele mõeldud tehnilisi ürgralli pealtvaatamisalasid kui ka mugavaid pealtvaatamisareene, et igaühel oleks võimalik koostada endale sobivaim rallinädalavahetuse programm.

Rally Estonia rallidirektor Urmo Aava: ''Eesti rallispordi tase on hetkel väga kõrge ja meil on väga hea meel, et Otile ja Martinile on juba tihedalt kannul mitmed Eesti noored. Sellel aastal on tugevalt olnud näha järgmise generatsiooni tõusu ning väga head kiirust on näidanud nii Georg Linnamäe kui ka Robert Virves ning muidugi Romet Jürgenson, Jaspar Vaher, Patrick Enok ja Joosep-Ralf Nõgene. Kui noored selliselt arenevad siis rallispordi tulevik on helge ning tekib teistmoodi rahvuslik konkurents Eesti enda kangelaste vahel, lisaks toob see jällegi ka rohkem noori publiku sekka. Tänavune MM-etapp meie naaberriigis Lätis tõestas samuti, et seal on väga kõrge tase nii korralduses kui ka rajal, sest nende enda rahvuskangelane Martins Sesks näitas kodupubliku ees väga head sõitu ning tõestas, et kui noortele anda võimalus siis on tulemuseks väga kiire ja plahvatuslik areng. Kohalik kangelane ja kõrgetasemeline korraldus annab kindlasti väga suure tõuke rallispordi tuntuse kasvamisele Läti turul ning see tähendab, et tulevikus võib ka pealtvaatajate turg kahekordistuda ja usun, et saame seda näha juba järgmisel aastal WRC Delfi Rally Estonial."

Rally Estonia 2025 pääsmed tulevad müügile juba sellel reedel kell 10.00.

2025. aasta kalender:

1. Monte-Carlo Ralli 23.01-26.01

2. Roosti ralli 13.02-16.02

3. Keenia ralli 20.03-23.03

4. Kanaari saarte ralli 24.04-27.04

5. Portugali ralli 15.04-18.04

6. Sardiinia ralli 05.06-08.08

7. Kreeka ralli 26.06-29.06

8. Rally Estonia 17.07-20.07

9. Soome ralli 31.07-03.08

10. Paraguay ralli 28.08-31.08

11. Tšiili ralli 11.09-14.09

12. Kesk-Euroopa ralli 16.10-19.10

13. Jaapani ralli 06.11-09.11

14. Saudi Araabia ralli 27.11-30.11