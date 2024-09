Sinner ja Medvedev võidutsesid settigi loovutamata

Jannik Sinner jõudis aasta viimasel slämmiturniiril vähemalt neljandasse ringi neljandat aastat järjest, kui alistas laupäevaõhtuses kohtumises kindlalt 6:1, 6:4, 6:2 asetuseta austraallase Christopher O'Connelli (ATP 87.).

Maailma esinumber kohtub järgmises ringis 14. asetatud ameeriklase Tommy Pauliga (ATP 14.), kes sai 6:7 (5), 6:3, 6:1, 7:6 (3) jagu turniiri kvalifikatsioonist alustanud kanadalasest Gabriel Diallost (ATP 143.).

Daniil Medvedev võitis samuti kolmes setis, olles üle 31. asetatud itaallasest Flavio Cobollist (ATP 31.) 6:3, 6:4, 6:3. Neljandas ringis läheb venelane kokku maailma 34. reketi Nuno Borgesega.

Esmakordselt USA lahtistel nii kaugele jõudnud portugallane oli ligi neli tundi kestnud maratonlahingus 6:7 (5), 6:1, 3:6, 7:6 (6), 6:0 parem Tšehhi tulevikulootusest Jakub Menšikist (ATP 65.).

Esikümne mängijatest liitus Sinneri ja Medvedeviga ka 10. asetatud austraallane Alex de Minaur (ATP 10.), kes lülitas 6:3, 6:7 (4), 6:0, 6:0 võiduga konkurentsist Suurbritannia esindaja Daniel Evansi (ATP 184.).

Neljandas ringis läheb de Minaur vastamisi kaasmaalase Jordan Thompsoniga (ATP 32.). Temal õnnestus 30. paigutusega itaallane Matteo Arnaldi (ATP 30.) üle mängida skooriga 7:5, 6:2, 7:6 (5).

Four from these top half Round 4 matchups will reach the quarters pic.twitter.com/gR3e5QC8zm