Tänak: esimesel katsel oli rütm aeglane, teisel katsel proovisime seda tõsta

Esimesel pikemal võistluspäeval sõideti seitse kiiruskatset ja ilma vahepealse hoolduspausita. Ott Tänak ja Martin Järveoja alustasid päeva seitsmendalt kohalt ning startisid reedele rivi eesotsas, mis tähendab kehvemaid teeolusid.

Päeva viimase katse eel oli Eesti rallipaar neljas. Viimase katsega anti piduriprobleemi tõttu aega ära ning päev lõpetati kuuendal kohal. Laupäevaks tähendab see viiendat stardikohta.

"Esimene katse ütleks, et rütm oli vähe aeglane. Võib-olla ei olnud piisavalt enesekindlust, samas ei olnud auto ka võib-olla loogiline, et siis need olukorrad kokku ei sundinud liiga kiiresti kohe alustama," rääkis Tänak ERR-ile.

"Teine katse siis proovisime rütmi tõsta ja aeg oli iseenesest parem, aga eks üleüldiselt praegu on seda lahtist niivõrd palju peal, et meil läheb kaks autot ees, siis me sealt mingi jälje saame. Kindlasti on see meie jaoks edu, aga tee läheb kiiremaks iga autoga," lisas 2019. aasta maailmameister.

Rallit juhib valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kes on kõigist kaheksast kiiruskatsest võitnud viis, aga head tunnet autos veel kätte saanud ei ole.

"Mitte eriti hea, suudaksin kindlasti paremini. Viimasel kahel katsel polnud üldse head tunnet. Natuke alajuhtivav on auto. Pole just parim tunne, aga üritame nüüd parandada," sõnas soomlane.

Teisel kohal on kohalik staar Martinš Sesks (M-Sport Ford), kes sai oma kaks esimest katsevõitu MM-sarja arvestuses. Liidrile Rovanperäle kaotab ta 15,7 sekundit.

"Hämmastav on olla nii lähedal mitmele maailmameistrile, võistelda nendega peaaegu samal tasemel. See tekitab erilise tunde," muljetas lätlane. "Aga veel erilisem on võistelda kodus, kodupubliku ees. Nad on olnud suurepärased.

Neid on siin nii palju, lihtsalt imeline."

Kolmandat kohta hoiab kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota), kes kaotab soomlasele 21,6 sekundit.

Laupäeval sõidetakse Läti MM-rallil kaheksa kiiruskatset.