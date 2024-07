Treier treenerivahetusest: täitsa nullist me ei alusta

Eesti korvpallikoondise ääremängija Kaspar Treier ütles ERR-ile, et meeskonna uus peatreener Heiko Rannula on Jukka Toijalale hea asendus, sest teab mängijaid hästi.

Eelmisel neljal hooajal Itaalia kõrgliigas Sassari klubis mänginud Treier otsustas järgmiseks hooajaks klubi vahetada, kuid Vahemere päikese alt ta siiski ära ei lähe, vaid kolib Sardiinia saarelt Napoli lahe äärde.

"Ikkagi neli aastat seal oldud, mul oli vaja endal vahetust. Vaadates, kuidas mul eelmine hooaeg läks, see ei olnud raske otsus," ütles Treier ERR-ile.

Mullu sai ta Itaalia kõrgliigas keskmiselt 12 minutiks platsile, viskas 3,7 punkti, haaras 1,6 lauapalli ja jagas 0,5 resultatiivset söötu mängus. Hooaja lõpus hakkas aga mänguaeg märgatavalt langema ning eestlane ütles, et lahkumine oli juba mõnda aega mõttes.

"Sassaris olek on läinud loodetust halvemini. Vahepeal lootes ära minna või äkki leides midagi muud, aga kui sind ära ei lasta, siis pead lihtsalt kannatama ja olema. See aasta sai leping läbi, mul oli lihtne ja ei ole kahetsust, et sealt ära läksin," sõnas ta.

Nüüd on 24-aastane ääremängija aga Eesti koondisega liitunud ning tegeleb veel füüsilise vormi arendamise kallal. Teisipäeval kohtub koondis kontrollmängus olümpiamängudeks valmistuva Jaapaniga, kuu lõpus minnakse veel vastamisi Ukrainaga.

Treier jätab Jaapani mängu vahele, kohtumine ukrainlastega on samuti küsimärgi all. "Mul ongi surem rõhk selle peal, et saaksin heasse vormi. Minu töö on pigem staadionil hetkel, korvpall tuleb pärast juurde. Teeme trenni ja saame paremaks," ütles ta. "Suvine aeg ongi isikliku arengu jaoks, korvpalli saab aasta sees mängitud küll. Jukka ja Heiko olid samamoodi nõus, et teen oma asju, et hooajaks oleks ette valmistunud. Et järgmisest hooajast maksimum kätte saada."

Alates 2019. aasta sügisest koondist juhendanud soomlane Jukka Toijala siirdus Jaapanisse abitreeneriks ning Treier ütles, et sai tema otsusest aru. "Tegelikult on kahju, aga mina ja kõik teised peaksime sellest aru saama, et Jukka tegi valiku, millele oli raske ei öelda. Sellist pakkumist ei tule iga teisipäev," sõnas Treier.

"Ja samamoodi oleme õnnelikud, et Heiko on asendaja. Mees, kes on meie juures pikalt olnud ja jagab seda tööd, mis on siiamaani tehtud ja teab mängijaid hästi. Väga hea valik, ka heal hetkel. Nüüd ongi aeg valmistuda novembri aknaks ja siis veebruariks," jätkas ta.

"Täitsa nullist me ei alusta. Võib-olla sajalt läksime 80 peale, aga selle saame kiiresti tagasi," lõpetas tuleva hooaja osas optimistlik Treier.