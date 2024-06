Jukka Toijala: laual oli selline pakkumine, et võta või jäta

"Alles paar päeva tagasi allkirjastasin lepingu Jaapani klubiga. Viimase hetkeni proovisime teha nii, et mul oleks võimalik jätkata Eesti koondise peatreenerina, aga lõpuks oli laual selline pakkumine, et võta või jäta. Otsustasin, et on aeg edasi liikuda," avas Toijala lahkumise tagamaid ERR-ile.

Peamise tõuke andis soov igapäevaselt korvpallisaalis olla. "Ma olen seda oma peas viimased poolteist aastat arutanud. Rahvuskoondise peatreenerina on päris vähe tööd. Viimase aasta jooksul pidasime kaks ametlikku mängu, lisaks mõned treeninglaagrid. Ma igatsesin pidevalt saalis olemist."

Koondislased said armastatud treeneri lahkumisest teada kolmapäeval. "Ma helistasin eile üle 20-le mängijale ja rääkisin neile, et täna tuleb selline uudis. Tänasin neid koostöö eest, soovisin edu ja andsin teada, et olen nende jaoks alati olemas. Kui on vaja abi, nõu või midagi muud. Minu roll muutub, ma olen jätkuvalt nende toetaja, aga peatreener enam mitte."

Toijala peab oma ametiaja suurimaks töövõiduks koondise head sisekliimat. "Eesti koondis on tänasel päeval selline koht, kuhu mängijad tahavad tulla. Neil on koondises hea olla. Kõik saavad aru, et ajame õiget asja. Järgmine peatreener [Heiko Rannula] on selleks väljakutseks valmis. Kokkuvõttes ütleksin nii, et mängijad tahavad koondisesse tulla. Sellist muret pole, et keegi ei taha tulla. Neid takistavad kas vigastused või koduklubid. See on liikunud paremaks ja usun, et tulevikus läheb veelgi paremaks."

Kuigi Toijala siirdub tõusva päikese maale, jääb ta Eestiga siiski seotuks. "Mul on siin korter ja see on minu elukoht. Kui klubihooaeg on pausil, siis elan kindlasti Eestis. Mulle väga meeldib Tallinnas elada. Mul on siin head sõprussuhted sündinud, tahan neid hoida ja kui igav hakkab, siis saan paari tunniga Soome sõita."