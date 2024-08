Rannula: USA ja Saksamaa finaalis võiks intriigi ja põnevust tekkida

Juunikuus Eesti korvpallikoondise peatreeneriks saanud BC Kalev/Cramo juhendaja Heiko Rannula ütles ERR-ile, et proovib Jukka Toijala arendatud suhtlust koondises avatuna hoida. Rannula lisas, et näeb Pariisi olümpiamängude finaalis USA-d ja Saksamaad.

20. juunil teatas Eesti Korvpalliliit, et alates 2019. aasta sügisest Eesti rahvuskoondist juhendanud soomlane Jukka Toijala lahkub peatreeneri kohalt ning koondise uueks juhendajaks saab Heiko Rannula, kes jätkab ühtlasi ka Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo peatreenerina.

"[Pakkumine] tuli suhteliselt kiiresti, eks me Jukkaga olime suhtluses koguaeg suvel ja teadsin, et tal mingid asjad liiguvad. Aga minu fookus oli klubitööl," ütles Rannula ERR-ile. "Tuli suhteliselt järsult, aga kui Eesti treenerit võtta, siis see on meie maastikul kõige kõvem töökoht, mida saada. Kindlasti natuke mõtlesin, aga kuna mul välisklubidest lõpuks konkreetset pakkumist ei tulnud, siis tundus mõistlik otsus."

Koondis läbis sel suvel uue peatreeneri juhendamisel paindliku programmi ning Rannula sõnul oli tähtis see, et kõik mängijad käiks laagrist läbi ja tutvuksid esimeste muudatustega.

"Teadsin, et vanemad, kogenumad mängijad olid juba Jukkaga kokkulepped teinud ja nemad ei mängi, aga lihtsalt said vähemalt treeningprotsessis osaleda ja loodan, et sellest oli abi suures pildis," ütles Rannula.

"Mängijad tulevad erinevatest klubidest, kus on omad nõudmised ja niiehknaa tuleb optimaalne kogus infot anda. Kui liiga paljuks läheb, siis suure tõenäosusega see ei toimi. Lihtsalt käisime asjad läbi, mis valiku me taktikaliselt teeme, selgub siis, kui meil on teada, kes täpsemalt novembris kohale tulevad. Eesmärk oli põhiasjad kaitses üle käia, et need ei oleks üllatus. Aga eks see on ootuseärev aeg, eks vaatame, kuidas lõpuks välja tuleb," lisas ta.

Eesti meeste korvpallikoondis jätkab järgmise aasta EM-ile pürgimist novembris, kui Poolaga peetakse kaks mängu. Kvalifikatsioon algas eestlaste jaoks suurepäraselt, sest kõigepealt alistati Põhja-Makedoonia viie silmaga ning siis Leedu kuuega.

"See positsioon, millest praegu alustame - meil on kaks võitu all, suures pildis on meil vaja kahte võitu veel, et kindel olla. Seal on ka teised variandid, surnud ringid, aga meie eesmärk on järgmises aknas vähemalt üks võit saada ja siis on meie enda kätes kõik. Ei taha lõpuks nii, et peame lootma, et vastased meile soodsalt mängiks," ütles koondise treener.

Kuivõrd sel aastal talle välismaalt head pakkumist ei tulnud, otsustas Rannula võtta koondisetöö vastu. Samas ütles ta, et järgmine aasta tuleb uuesti võimalusi hinnata ja otsustada. Toijala läks tööle Jaapanisse, mis on Eesti korvpalli jaoks täitsa uus turg ning Rannula ütles, et räägib oma eelkäijaga iganädalaselt sealsest korvpallimaailmast.

Neljapäeva õhtul selguvad Pariisi olümpiamängude meeste korvpalliturniiril finalistid, kui esmalt lähevad vastamisi võõrustav Prantsusmaa ning valitsev maailmameister Saksamaa ning teises poolfinaalis suurfavoriit USA ja Serbia.

Rannula ennustas sakslaste ja ameeriklaste vastasseisu.