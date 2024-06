Kaspar Treier vahetas Itaalias klubi

"Ma olen Napoli Basketisse tulemise üle väga õnnelik. Nägin meeskonda eelmisel hooajal mängimas ja ei jõua ära oodata, et alustada koostööd peatreener Igor Miliciciga," lausus Treier klubi teate vahendusel.

"Minu eesmärgid on teha tööd, kasvada ja areneda koos võistkonnakaaslastega, et olla võimalikult head. Edasi, Napoli!"

Treieri tulek rõõmustas ka Napoli spordidirektor Pedro Llomparti. "Läbirääkimised käisid väga kähku, mis näitasid mängija suurt soovi Napolisse tulla," sõnas ta. "Me usume, et ta on jõudnud oma karjääris tähtsasse punkti ja meie klubis saab ta näidata oma talenti."

"Ta on mängija, kes nii mulle kui ka peatreener Milicicile väga meeldib ning oleme kindlad, et koos töötades panustab ta väga palju sellisesse meeskonnamängu, mida me ootame."

24-aastane Treier pallis neljal eelmisel hooajal Sassari klubis. Mullu sai ta Itaalia kõrgliigas keskmiselt 12 minutiks platsile, viskas 3,7 punkti, haaras 1,6 lauapalli ja jagas 0,5 resultatiivset söötu mängus.

Napoli ja Sassari olid eelmisel hooajal ühtlasi kaks esimest meeskonda, kes sõelmängudest ehk kohast kaheksa parema seas välja jäid. Mõlemad kogusid 14 võitu ja 16 kaotust.