Kaspar Treier liitus Hispaania klubiga

29-aastane ja 204 sentimeetri pikkune Treier on kogu senise profikarjääri mänginud Itaalias, kus kandis Ravenna, Sassari Dinamo ja Napoli Basketi värve.

Estudiantese spordidirektor Inigo de la Villa kirjeldas Treierit kui mängijat, kes oskab mängida erinevatel positsioonidel ja tekitada oma hea viskekäe abil väljakul ruumi.

"Ta on andekas, mitmekülgne ja rahvusvaheliste kogemustega mängija. Ta suudab kohaneda erinevate olukordadega ja avaldab mõju mõlemal väljaku poolel. Usume, et ta soovib vastu võtta nõudliku väljakutse ja aidata kaasa projektile, mille eesmärk on konkureerida kõrgete eesmärkide nimel," ütles de la Villa pressiteate vahendusel.

Estudiantes saavutas möödunud hooajal Hispaania esiliiga põhiturniiril neljanda koha ning jõudis play-off'is finaali, kus tuli tunnistada Coruna Leyma nappi 100:97 paremust.

Alates 1957. aastast kuni 2021. aastani kuulus Madridis tegutsev klubi kõrgliigasse, viimasel viiel hooajal on mängitud esiliigas. Estudiantese auhinnakappi kuulub neli kõrgliiga hõbemedalit ja kolm Hispaania karikavõistluste tiitlit.