Djokovic: mängin Wimbledonis ainult siis, kui suudan võita

Põlvevigastusest taastuv Novak Djokovic ütles nädal aega enne Wimbledoni slämmiturniiri algust, et taastumine läheb hästi, kuid ta mängib turniiril ainult siis, kui tunneb, et suudab võita.

Seitsmel korral Wimbledoni murul võidutsenud serblane sai juunis Prantsusmaa lahtistel vigastada ning pidi meniskirebendi tõttu turniiri pooleli jätma. Tema õnneks ei osutunud vigastus kuigi tõsiseks ning artroskoopia järel anti talle taastumisperioodiks kolm nädalat.

Djokovic saabus Londonisse ning tegi All England Lawn Tennis klubis esimesed trennid. Ta ütles, et teeb otsuse mängimise osas reedel. "Ma ei tulnud siia ainult mõnes ringis mängima," ütles Djokovic. "Kui tean, et suudan mängida oma parimal tasemel või vähemalt selle lähedal, siis mängin. Kui ei, siis annan kellelegi teisele võimaluse."

Maailma edetabelis Jannik Sinnerile esikoha loovutanud serblane selgitas, et põlv on paranemas. "Mu taastumine läheb iga päevaga õiges suunas, iga päev mõne protsendi võrra paremaks. See annab mulle lootust ja innustab mind edasi võitlema," lisas Djokovic.

"Võtan asju aegamööda. Ma ei suru veel 100-protsendiliselt, aga loodan, et saan seda juba paari päeva jooksul teha," ütles serblane, kes mängiks tänavu oma 19. Wimbledoni slämmiturniiril.

Ta on viimasel viiel aastal finaali jõudnud, mullu pidi ta otsustavas mängus Carlos Alcarazi paremust tunnistama. Djokovic on turniiri võitnud aastail 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 ja 2022.