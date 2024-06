Viga saanud Djokovic pole kindel, kas saab Prantsusmaa lahtisi jätkata

Maailma esireket teenis esmaspäeva õhtul Prantsusmaa lahtistel edasipääsu veerandfinaali, kui alistas kaheksandikfinaalis nelja ja poole tunniga argentiinlase Francisco Cerúndolo (ATP 27.) viies setis.

Ka eelmises ringis viis setti mänginud serblane oli esmaspäeval selgelt raskustes ning libises teise seti alguses, vigastades oma paremat põlve. Esireket sai mitu korda arstiabi ja ütles pärast matši, et ilma valuvaigisteta oleks ta turniir tõenäoliselt läbi saanud.

"Ma ei teadnud, kas suudan jätkata. Sain rohtu ja kui kolmas sett läbi sai, küsisin veel juurde," rääkis Djokovic. "Arst ütles umbes 30–45 minuti pärast, et sain maksimaalse doosi ja see oli umbes siis, kui asjad paremaks läksid. Tundsin, et mu liikumine polnud enam nii häiritud."

Djokovic mängib kolmapäeval veerandfinaalis Casper Ruudi (ATP 7.) vastu ning ütles, et veedab teisipäeva arstide seltsis. "Ma ei tea, mis [teisipäeval] juhtub ja kas ma suudan pärast seda väljakule astuda ja mängida. Loodame, aga eks näis," ütles serblane.

Djokovic väljendas keerulise matši ajal oma pahameelt Roland Garrose liivaväljakute seisundi osas. Pariisis on olnud vihmased ilmad ja kuigi esmaspäevane võistluspäev möödus suuresti päikesepaiste all, olid niisked tingimused Djokovici sõnul väljaku libedaks teinud.

"Me ei saa selliseid tingimusi tavaliseks pidada. Need pole tavalised. Meil on olnud mitu päeva, isegi nädala jagu, väga kehv ilm. See on väljakut mõjutanud," selgitas Djokovic. "Ma tean, et hooldajatel on käed-jalad tööd täis, tean, et nad töötavad kõvasti. Ma proovin lihtsalt aru saada, et kui mängija tunneb end mingitmoodi, siis kui kaua peab ootama, et midagi muutuks?"

"Ma vigastasin ennast. Jah, jäin ellu ja võitsin. Suurepärane. Aga kas ma suudan järgmises mängida? Ma ei tea, kui tõsine mu vigastus on, aga kas selle oleks saanud ära hoida?" mõtiskles Djokovic. "Potentsiaalselt, kui väljakut oleks õige natuke tihemini hooldatud. See on kõik, mida ma küsin."

Teisipäeva õhtul lähevad meeste veerandfinaalides vastamisi Grigor Dimitrov (ATP 10.) ja Jannik Sinner (ATP 2.) ning Stefanos Tsitsipas (ATP 9.) ja Carlos Alcaraz (ATP 2.). Djokovic kohtub kolmapäeval Ruudiga, viimases veerandfinaalis kohtuvad Alexander Zverev (ATP 4.) ja Alex de Minaur (ATP 11.).