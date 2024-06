Operatsioonist taastuv Djokovic lendab siiski Wimbledoniks Londonisse

37-aastane Djokovic vigastas juuni alguses Prantsusmaa lahtistel kaheksandikfinaalis põlve ning teatas päev hiljem, et uuringud tuvastasid tema paremas põlves meniskirebendi. Serblane käis kaks ja pool nädalat tagasi operatsioonil, ent lendab BBC sõnul sellele vaatamata esmaspäeval Suurbritanniasse, et aasta kolmanda slämmiturniiri eel All England Clubis treenida.

Kui kaks nädalat tagasi tundus pigem kindel, et Djokovic peab tänavuse Wimbledoni turniiri vahele jätma ning keskendub olümpiamängudele, on serblane vahepealse aja jooksul sotsiaalmeediasse postitanud positiivse alatooniga videoid - neist viimases näitas ta, et saab juba servimistki harjutada.

Kolm aastat tagasi oli samataolises olukorras ameeriklane Taylor Fritz, kes sai Prantsusmaa lahtistel oma teise ringi matšis Dominik Köpferi vastu sarnase vigastuse ning viidi väljakult ratastoolis ära, ent võitis siis järgnenud Wimbledoni turniiril Brandon Nakashimat neljas ja Steve Johnsonit viies setis, enne kui pidi tunnistama Alexander Zverevi paremust. Ameeriklane avaldas sel nädalal, et Djokovic võttis temaga hiljuti ühendust.

"Rääkisin talle, milline oli minu olukord. Paljuski sõltub taastumine sellest, kui paistes põlv pärast operatsiooni on ja kuidas sa sellele reageerid. Kui see minuga juhtus, ei saanud ma kõndidagi. Inimesed on erinevad. Kui paistetuse alla saad ning sul õnnestub mängida, peaks kõik hästi olema," rääkis Fritz Londonis ajakirjanikele.