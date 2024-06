Viis setti rassinud Djokovic tõusis Federeriga ühele pulgale

Serblane võitis kohaliku aja järgi öösel veidi pärast kella kolme lõppenud matši 7:5, 6:7 (8), 2:6, 6:3, 6:0.

Djokovic tegi neli ja pool tundi kestnud kohtumise jooksul 44 äralööki ja 42 lihtviga ning realiseeris 15-st murdepallist üheksa. Musetti arvele kogunes 53 äralööki ja 34 lihtviga, lisaks võitis kõik viis murdevõimalust. Kõikidest mängitud punktidest võitis Djokovic 150 ja Musetti 134.

Maailma esireketi jaoks oli tegemist karjääri 369. slämmiturniiri mänguvõiduga, mis tõstis ta kõigi aegade edetabelis esikohta jagama 20-kordse slämmivõitja Roger Federeriga.

36 - With victory over Lorenzo Musetti to reach the R16 at Roland Garros, Novak Djokovic has claimed his 36th five-set win at Grand Slam events - the most of any player in the Open Era. Inextinguishable.#rolandgarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/wHIDb7XBqQ