Kanepi esindab üheksa-aastase pausi järel Eesti tennisenaiskonda

Erinevatel põhjustel Eesti naiskonda viimati 2015. aastal esindanud Kanepi on sel aastal ainult ühe võistlusmängu mänginud, kui langes Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis avaringis konkurentsist välja.

Tamla usub siiski, et Kanepi on naiskonnale suureks abiks. "Kaia on tulemas. Mis vormis ta on, ei oska täpselt öelda," kommenteeris naiskonna kapten Delfi Spordile. "Helistasin talle ja küsisin, kas ta on nõus tulema. Natuke mõtles ning ütles, et peab trenni tegema ja proovima end uuesti nii heasse vormi saada kui võimalik. Kui ta oli mõned trennid teinud, suhtlesime uuesti. Nii see käis."

Lisaks Kanepile kuuluvad koondisesse Elena Malõgina (WTA 367.), Maileen Nuudi (WTA 503.), Laura Rahnel (WTA -) ja Ingrid Neel (paarismängu WTA 40.), keda on eelmise hooaja lõpust saadik seganud seljavigastus. "Ingrid on nüüd viimased kolm nädalat saanud korralikult trenni teha ning trennis ka punkte mänginud nii, et selg pole valu teinud. See on viimase hetke otsus, et ta ikkagi liitub tiimiga," sõnas Tamla.

Vilniuses toimuval Billie Jean King Cupi Euro-Aafrika tsooni II tugevusgrupi turniiril osaleb 11 naiskonda, kes loositakse ühte kolme- ja kahte neljaliikmelisse alagruppi. Eesti võimalikud vastased on Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Kosovo, Leedu, Maroko, Põhja-Makedoonia ja Malta.

Iga alagrupi võitja pääseb edasi teise vooru, kus mängitakse teiste alagruppide võitjatega ja seejärel pääsevad kaks paremat 2025. aastaks astme võrra kõrgemale ehk Euro-Aafrika tsooni I tugevusgruppi.