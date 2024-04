Eesti tennisenaiskond loositi kokku tugeva Horvaatiaga

Eesti koondisesse kuuluvad sel korral Kaia Kanepi (WTA 225.), Elena Malõgina (WTA 370.), Maileen Nuudi (WTA 508.), Ingrid Neel (paarismängu maailma edetabeli 41.), Laura Rahnel ja kapten Märten Tamla.

Lisaks Eestile osalevad turniiril Bosnia ja Hertsegoviina, Egiptuse, Gruusia, Horvaatia, Iisraeli, Kosovo, Maroko, Malta, Leedu ja Põhja-Makedoonia koondised – kokku 11 võistkonda.

Võistluse favoriidiks võib pidada Horvaatiat, kelle tiimi kuuluvad esisaja mängijad Donna Vekic (WTA 37.) ja Petra Martic (WTA 59.). Veel on esisaja mängija Mayar Sherif (WTA 72.) Egiptuse võistkonnas.

"Loosiga meil paraku ei vedanud, kuna sattusime tugeva Horvaatiaga ühte alagruppi. Põhja-Makedooniaga tuleb samuti ilmselt raske mäng," hindas Tamla. "Positiivne on aga see, et saime loosiga kolmesesse alagruppi, mis garanteerib ühe puhkepäeva ja gruppi püsimajäämise. Esmaspäeval mängime Makedooniaga. Kui selle kohtumise võidame, siis on kolmapäeval vastaseks Horvaatia. Kui esmaspäeval kaotame, siis on mäng Horvaatiaga teisipäeval."