Tarmo Kink jätkab Paide Linnameeskonna peatreenerina

Paide loobus selle aasta aprillis ootamatult Vladimir Vassiljevi teenetest, pärast mida võttis ameti üle tol hetkel abitreeneri rollis olnud Tarmo Kink. Pärast seda oli Paidel küll kahvatumaid perioode, aga Kink tüüris meeskonda stabiilselt ning tulemused paranesid just eriti hooaja lõpus. Konverentsiliigas jõudis Paide tänavu kolmandasse eelringi, kus jäädi alla Viini Rapidile.

"Tarmo jätkamine peatreenerina on kaalutud ja igati loogiline samm. Tarmo on tõestanud, et suudab meeskonda juhtida ja võtta vastutust, ning tunneb väga hästi nii klubi, mängijaid kui ka Eesti jalgpalli," ütles Paide klubi spordidirektor Gert Kams. "Töötame järjepidevalt selle nimel, et astuda järgmine samm nii mängulises arengus kui ka igapäevases töökultuuris. Tarmol on selge arusaam sellest, millist jalgpalli soovime mängida ja millises suunas meeskonda selle jaoks arendada."

Paidel on sel hooajal pidada veel üks kohtumine, kui laupäeval võõrustatakse hõbemedali heitluses Tallinna FC Florat. Võidu või viigi puhul saab Paide kaela hõbemedali.

"2027. aasta hooajale läheme loomulikult vastu kõrgete ambitsioonidega. Meie eesmärk on ehitada konkurentsivõimeline, tugeva identiteediga meeskond, kus on oluline roll ka noorte mängijate arengul. Usume, et Tarmo on õige inimene seda juhtima," lisas Kams.

Paide president Veiko Veskimäe sõnul on Kink end pärast peatreeneri rolli astumist end tõestanud. "Oleme kogenud koos mitmeid olulisi võite, tugevat eurohooaega, aga ka valusaid kaotusi. Nädalavahetusel on esindusmeeskonnal võimalus teist korda klubi ajaloos tulla Premium liiga hõbemedalile, kuid samas on võimalus leppida ka vähem särava positsiooniga. Viimase kuue kuu jooksul on peamine olnud ka see, millised on sammud ja tegevused, et eesmärkidele lähemale jõuda," ütles president.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne Paide ja Flora kohtumisest algab kell 12.25. Samal ajal lähevad väljakule ka ülejäänud kaheksa tiimi, sealhulgas juba meistritiitli kindlustanud Tallinna FCI Levadia ja kolmanda koha eest heitlev Nõmme Kalju FC. Ülekanne sellest mängust algab kanalil ETV ja ERR-i spordiportaalis kell 12.20.