Sardiinia MM-ralli peetakse tänavu lühema formaadiga

Sardiinia MM-ralli korraldajad teatasid, et tänavu peetakse ralli kompaktsema formaadiga ning 266 võistluskilomeetrit läbitakse vähem kui 48 tunniga.

266 kilomeetrit läbiv ralli algab reedel, 30. mail, testikatsega. Esimene kiiruskatse on ajakavas Eesti aja järgi kell 15.33. Esimese võistluspäeva viimane katse algab kell 19.33. Teine võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 8.26 ning peetakse kaheksa kiiruskatset, mille kogupikkus on päeva lõpuks ligi 150 kilomeetrit. Pühapäeval toimub neli kiiruskatset, neist esimene algab kell 8.55 ning punktikatse saab alguse kell 13.15.

Mullu võidutses Sardiinias Thierry Neuville (Hyundai), kes teenis äsja tänavuse hooaja avaetapilt maksimaalsed 30 punkti. Talle järgnesid soomlased Esapekka Lappi (Hyundai) ning Kalle Rovanperä (Toyota). Ott Tänak (M-Sport) pidi ralli üheksanda kiiruskatse järel katkestama, kuid eestlane teenis punktikatsel teise koha.

Üheks potentsiaalseks meetodiks MM-sarja põnevamaks muutmiseks on välja käidud etappide lühendamist, mida rahvusvaheline autoliit (FIA) tänavu Sardiinias katsetab.

"Idee on anda mõnele rallile kompaktsem formaat ja see on mõte, mille poolt on nii võistkonnad kui korraldajad. Ma ütleks, et suures osas meeldib see sõitjatele ka", ütles WRC promootorfirma esindaja Peter Thul ütles ralliportaalile DirtFish.

Promootorfirma ürituste direktor Simon Larkin lisas, et korraldajad saavad pakkuda nn sprindiformaadi välja, kui usuvad, et etapp seda võimaldab. "Ma usun, et me näeme selle tulemust Sardiinias. Veidi tihedam, kuid siiski põnev ralli paari päeva jooksul," ütles Larkin.

FIA pilootide komisjoni asepresident Petter Solberg kohtus mullu Sardiinia rallil ekipaažidega, et arutada spordiala tulevikku. Muuseas ütles kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier siis, et MM-sarja kvaliteet on langenud ning peaks mõtlema reeglistiku muutmisele.