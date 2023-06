Neuville teenis Sardiinias hooaja esimese võidu, Tänak punktikatsel teine

Sardiinias kolmandat korda võidutsenud Neuville tõusis üldliidriks laupäeva õhtul, kui esikohta hoidnud Sebastien Ogier (Toyota) 14. katsel teelt välja sõitis ja katkestas. Katkestamiseni pakkus Ogier'le kõige kõvemat konkurentsi Esapekka Lappi, kuid soomlane pidi pärast vanameistri väljalangemist tempo maha võtma ja liidrikoha tiimikaaslasele loovutama. Neuville'ile tuli võit siiski teenitult, sest ta noppis Vahemere saarel selgelt kõige rohkem katsevõite (6) ning oli vahetult enne Ogier' katkestamist esikohast 7,4 sekundi kaugusel.

Lappi aitas pühapäeval Hyundail kaksikvõitu vormistada ja tasuks tuli ta kolmandat rallit järjest pjedestaalile. Kolmanda koha saavutas MM-sarja liider Kalle Rovanperä, kes pidi avapäeval konkurentidele teed puhastama, kuid sõitis laupäeval stabiilselt esikolmikusse. Punktikatselt võttis soomlane maksimumi.

