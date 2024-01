Arvustus. "Andres Krestinov. Täie rauaga" kuulub memuaaride kullafondi

"Kui elu kedagi tugevaks tahab teha või suureks asjaks valmistada, saadab ta talle noores eas katsumusi. Kes nendest katsumustest välja tuleb, selle aine on ehtne ja temaga võib edasi katsetada. Ja nõnda valitakse paremaid paremate seast." (Arvo Valton "Tee lõpmatuse teise otsa", 1978). See mõte klassikult sobib hästi kokku võtma elulooraamatut "Andres Krestinov. Täie rauaga", milles Kaire-Külli Vaatmann avab meile uksed ühe tahtejõulise tegija-mehe võitlusrikkale eluteele selles tujukas maailmas, kirjutab vabakutseline kirjanik Andre Tamm raamatuarvustuses.

See on liigutav lugu paljunäinud karastunud karakterist, kes käinud läbi tulest ja veest ning otsustanud kaante vahel jäädvustada oma kurvise teekonna paeluvamad peatükid.

Juba esimeste lehekülgede järel oli mul selge, et paljutõotavast stardist hargneb lennukate lausete haarav rada, ja et seda silmade puhkuseks vahepeal pausile panna saab olema katsumus. Nauditavas adrenaliinirikkas tekstis näeme, kuidas peategelane astub siia ilma vaikselt, ilma suurema kärata, et ühel eluetapil hakata tegema kõva mürinat. Jõudmine ihaldatud Saku motoklubi meeskonda venib, sest kuumava kirega krossisõidu alustamine lükatakse elu andjate poolt korduvalt edasi. Kompromissitult oma unelmale häälestunud poiss ei alistu. Kannatlikkuse õppetund saab tema õrna ea parajaks proovikiviks. Näeme unistavat last, kes tabab hetkega ära oma kutsumuse – koduneda motomaastikul.

Elu ehedus köidab lugejat lakkamatult. Paralleelselt kindlameelse nooruki arengutega saab väärtusliku ajalookursuse, sest ajastud koos oma elulise huumori ja traagikaga esitlevad ennast kogu täiuses. Seega on tegemist osalt ka kodulooga ühe kuulsa Harjumaa aleviku, kunagise liitriigi ja laiema maailma võtmes. Lahti rulluvad südika spordipoisi vingerpussidega õpingud ja tubli tööpraktika, mis kulgevad ikka läbi tsiklihäälte ja kütuselõhnade. Põnevust ja kaasaelamist pakkuvad lõigud hoiavad järskude jõnksudega Ameerika mägedel silmad fookuses ja välistavad igavuse.

Võistluste kirjeldused Eestis, Nõukogude Liidus ja mujal maailmas on niivõrd profilt trükipilti valatud, et lugeja viibiks nagu isegi pealtvaatajate hulgas ja võistlejate seltskonnas, koos kõikuvate emotsioonidega, võitudega, hävingutega ja tähistamistega. Sünnivad elukestvad sõprussuhted, ripuvad juuksekarva otsas elud ja tervised ning aeg-ajalt tõmmatakse spordile pühendunud peakangelane valusate poliithammasrataste vahele. Koos võidujoovastuste ja südantsoojendavate suuremeelsustega kajastuvad ka raputavad pettumused ja kadedusest lähtuv alatus.

Teosele lisavad sära väljavõtted vanadest meediaartiklitest ning unikaalsed fotod õpingutest, treeningutest, võistlustest, reisidest.

NSVL-i lagunemise ja Eesti vabanemise künnisel algavas ebakindluse ajajärgus avalduvad motomaailma ühe mõjukama meistri isikliku elu lahinguväljad, kus karmimaks vastaseks tema ise ja küsimuseks kes keda. Ajaloo tõmbetuultesse takerdununa, vaibumatu krossihimu kütkeis tukslevana tabavad teda hingelised heitlused ja eneseotsingud uutes võõrastes oludes. Voolavad kibeduse- ja rõõmupisarad. Ennast krossiradade kroonitud valitsejaks kihutanud poisikeselik raudmees leiab ennast uuesti, tõuseb taas jalgadele, tsiklisadulasse ning annab pärandi üle armastatud järeltulijale. Pojale, kes isa sisseküntud jälgedes hakkab vapralt omaenda tiitleid välja võitlema ja teeb talle raamatu eessõnas südamliku tunnustuse teatavaks.

Hariv, emotsionaalne, seiklusküllane, valdavalt lõbusakoeline "Andres Krestinov. Täie rauaga" kuulub meie nüüdiskirjanduse memuaaride kullafondi. Tutvustab meeleolukalt Eesti rahvale ühe oma vinge poja visa võitlust, kellele oli saatusest määratud tee tõusta legendiks. See on kirjanduslooline pärl tulevastele põlvedele, kes ei tea midagi nõukogudeaegsest elukorraldusest ega tippspordi tragikoomilistest telgitagustest.

Oma kommentaari lõpetuseks tahan teha raamatu koostajale ja nimitegelasele väärt pingutuse eest siira komplimendi, milleks kasutan ühte teoses kõlavat kiitust pärast järjekordset võitu:

"Küll sa ikka panid!"