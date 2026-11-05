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Konontšuki klubi sai eurosarjas suure võidu

Korvpall
Rostock Seawolves
Rostock Seawolves Autor/allikas: Rostock Seawolves
Korvpall

Eesti korvpallur Artur Konontšuki klubi Rostock Seawolves alistas EuroCupi sarja kohtumises võõrsil Burgose San Pablo 86:59 (27:14, 24:13, 23:21, 12:11) ja kirjutas tabelisse teise võidu.

Konontšuk mängis 22 minutit, viskas kaheksa punkti (kahesed 1/1, kolmesed 2/4), võttis kolm lauapalli ja tegi kaks viga. T.J. Crockett viskas võitjate parimana 19 silma, DeAndre Lansdowne panustas kaheksa tulemusliku sööduga. Burgose klubi parim oli 14 punktiga D.J. Steward.

Rostock on võitnud A-alagrupis kaks kohtumist ja kaotanud neli. Burgosel on kuuest mängust kirjas vaid üks võit. Oma järgmise kohtumise EuroCupi raames peab Rostock järgmise nädala teisipäeval kodus Ljubljana Cedevita Olimpijaga, kel sama bilanss, mis Burgosel.

Samas alagrupis mängib ka Siim-Sander Vene klubi Derthona, kes jäigi kolmapäeval lisaajal alla just Cedevita Olimpijale 71:73 (20:16, 16:11, 14:17, 15:21, 6:8). Eesti koondislane pole sel hooajal veel väljakule tulnud.

Derthona jätkab kolme võidu ja kolme kaotusega. Alagruppi juhib täisedu kuue võiduga Jeruusalemma Hapoel.

Toimetaja: Siim Boikov

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