West Ham panustab esiliiga spetsialistile

West Ham kuulus hooaja eel esiliiga peamiste tiitlipretendentide hulka, kuid seni pole nende hooaeg plaanipäraselt kulgenud. Londoni klubi on 13 mängust võitnud kuus, viigistanud neli ja kaotanud kolm ning paikneb pärast kahte järjestikust kaotust liigatabelis 24 meeskonna seas kaheksandal real.

Eelmisel hooajal West Hami kõrgliigas juhendanud Santo sai teisipäeval ametist priiks. Kolmapäeval teatas klubi, et teda asendab endine Inglismaa koondislane Scott Parker, kellel on mängijakarjäärist West Hamiga varasem side.

46-aastane Parker on varasemalt tüürinud esiliigast kõrgliigasse lausa kolm klubi: Fulhami (2020), Bournemouth'i (2022) ja Burnley (2025). Ta juhendab West Hami esimest korda kolmapäeva õhtul, kui 14. liigavooru raames sõidetakse külla Cardiff Cityle, kes asub tabelis 18. kohal.