Grünmann aitas Riia TTT eurosarjas võiduni

Eesti korvpallur Laura Liisa Grünmanni klubi Riia TTT alistas naiste EuroCupi sarja põhiturniiri neljandas voorus võõrsil Iisraeli klbui Ramla Elitzuri 80:75 (26:13, 23:21, 19:23, 12:18) ja kirjutas tabelisse teise võidu.

Grünmann mängis 20 minutit, viskas 14 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 3/3, vabavisked 1/2), võttis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.

F-alagruppi juhib Venezia (4-1), kellele järgnevad TTT (2-2), Elitzur (2-2) ja Cluj-Napoca (0-3).

Kadri-Ann Lassi koduklubi Ostrava sai aga kodus kindlalt lüüa Gironalt 58:86 (14:22, 13:20, 15:25, 16:19).

Eestlanna mängis 25 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 3/8), võttis viis lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, tegi kaks vaheltlõiget, kaotas kolm korda palli ja tegi ühe vea.

Ostrava jätkab ühe võidu ja kolme kaotusega. Eespool on Girona (3-1), Montana 2003 (3-1) ja Keltern (1-3).

Anna Gret Asi klubi Braine Castors sai võõrsil napi 78:80 (19:26, 21:20, 19:18, 19:16) kaotuse San Giovannilt.

Asi mängis 20 minutit, viskas kümme punkti (kahesed 3/3, kolmesed 0/2, vabavisked 4/4), võttis ühe lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu, lõikas ühe palli vahelt, kaotas kaks korda palli ja tegi neli viga.

Alagruppi juhib täisedu nelja võiduga Ateena Panathinaikos (4-0), järgnevad San Giovanni (2-2), Braine (1-3) ja Berliini Alba (1-3).

Igast alagrupist jõuavad otse sõelmängudele kaks paremat. Lisaks pääsevad tosina alagrupi peale edasi ka neli paremat kolmanda koha omanikku.