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Kuldses geimis domineerinud Viljandi Metall jõudis poolfinaali

Võrkpall
Viljandi Metall
Viljandi Metall Autor/allikas: MTÜ SK VilVol/Facebook
Võrkpall

Naiste Eesti karikavõistlustel kindlustasid kolmapäeval pääsu poolfinaali kuuel korral karikavõitjaks kroonitud TalTech/Nordaid ja kolmel korral karikavõidu võtnud Viljandi Metall. Viimane poolfinalist selgub laupäeval Tartu Ülikool/Bigbanki ja Gerardo's Toys/Neemeco kohtumises.

Viljandi Metall ja Audentese SG pakkusid veerandfinaalis tasavägise vastasseisu. Avakohtumises võttis Audentese SG 3:2 võidu, kuid korduskohtumises oli nelja geimi järel 3:1 (18:25, 27:25, 25:17, 25:19) parem Viljandi Metall. Kuna mõlemal naiskonnal oli kirjas üks võit, selgitas poolfinalisti 15 punktini mängitud kuldne geim, mille võitsid 15:7 viljandlannad, vahendab Volley.ee.

Kordusmängus tõi Viljandi naiskonnale enim punkte Erle Püvi, kelle arvele jäi 19 punkti (+7). Liisbet Pill lisas 17 punkti (+13), lahendades 48-protsendilise efektiivsusega punktiks 11 rünnakut. Audentese SG poolel kogus Maria Elizabeth Jefanov 21 punkti (+6). Keira Liina Lukas assisteeris 16 ja Karmen Mandel 13 punktiga.

Viljandi Metalli tugevuseks oli servimäng, millega koguti koguni 19 punkti. Neist viis lõid nii Marie Miilen kui ka Liisbet Pill. Servieksimusi tegi Viljandi esindus kaheksa. Võõrustajad lõid üheksa ässa ja patustasid 11 veaga. Mõlema naiskonna rünnakuefektiivsus oli 34%. Blokipunkte teenis Audentese SG üheksa ja Viljandi naiskond kaheksa.

Sarnaselt avakohtumisele ei loovutanud TalTech/Nordaid Viimsi/Tallinna Ülikoolile ühtegi geimi ka veerandfinaali korduskohtumises, võites mängu 3:0 (25:19, 25:13, 25:22) tulemusega ja kindlustades pääsu poolfinaali.

TalTechi spordihallis peetud vastasseisus haarasid võõrustajad kohe initsiatiivi, võites avageimi 25:19 ja teise geimi kindlalt 25:13. Kõige tasavägisemaks kujunes kolmas geim, kus Viimsi/Tallinna Ülikool pääses lõpuosas 22:20 juhtima, kuid TalTech võttis viie järjestikuse punktivõiduga 25:22 geimivõidu.

Võitjate resultatiivseim oli Karmen Tugedam 17 punktiga (+13), kelle arvele jäi koguni kuus blokipunkti. Maren Mõrd lisas 15, Merilin Paalo 11 ja Raili Hunt 10 punkti. Viimsi/Tallinna Ülikoolile tõi enim punkte Helene-Lisette Jürilo, kes lõpetas mängu 11 punktiga (+8).

TalTech oli vastasest üle eelkõige blokis ja servil, kogudes 12 blokipunkti vastase nelja vastu ning lüües 11 serviässa. Külalised lõid viis serviässa. Võitjate rünnakuefektiivsus oli 39%, Viimsi/Tallinna Ülikoolil 30%.

Karikavõistlustel on nüüdseks selgunud kolm poolfinalisti: TalTech/Nordaid, Viljandi Metall ja tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON. Viimane neist kindlustas edasipääsu juba 1. novembril, alistades Barrus/Võru VK mõlemas veerandfinaalkohtumises 3:0.

Viimane veerandfinaali korduskohtumine peetakse 7. novembril kell 14 Tartu Ülikooli spordihoones, kus vastamisi lähevad Tartu Ülikool/Bigbank ja esiliigas mängiv Gerardo's Toys/Neemeco. Avakohtumise võitis Tartu võistkond 3:0 ning vajab poolfinaali pääsemiseks võitu ka korduskohtumises. Kui Gerardo's Toys/Neemeco suudab laupäevase vastasseisu võita, selgitatakse edasipääseja kuldses geimis.

TalTech/Nordaidi poolfinaalivastaseks saab Tartu Ülikool/Bigbanki ja Gerardo's Toys/Neemeco paari võitja. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall.

Toimetaja: Henrik Laever

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