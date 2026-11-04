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EuroCupi rekordilise mängu otsustas lõpusekundite korv

Korvpall
Ben Moore (nr 26).
Ben Moore (nr 26). Autor/allikas: PAOK BC / ΚΑΕ ΠAOK﻿/Facebook
Korvpall

Korvpalli EuroCupis püstitasid Thessaloniki PAOK ja Rooma korvpalliklubi teisipäeval ühes mängus normaalajaga visatud punktide rekordi.

PAOK ja Rooma viskasid juba avapoolajal kahe peale 121 punkti (61:60) ning mõlema meeskonna ladus ründemäng jätkus teisel poolajal. PAOK oli suurema osa teisest poolajast juhtrollis, aga minut enne lõppu viis kauaaegne NBA mängumees Kelly Olynyk roomlased juhtima 111:109.

Kodumeeskonna kangelaseks kerkis Ben Moore, kes tõi esmalt tabloole 111:111 viigi. PAOK-i viimasel rünnakul eksis Breein Tyree kolmesel, kuid Moore haaras lõpusekunditel ründelaua ja viskas korvi alt võidukorvi, millega vormistas Kreeka klubile 113:111 (29:22, 32:38, 31:26, 21:25) võidu.

Mõlema meeskonna visatud 224 punkti tähistasid EuroCupi ühe mängu rekordit. PAOK püstitas lisaks klubi rekordid visatud punktides (113), tabatud kolmepunktivisetes (16) ja korvisöötudes (27).

Tyree viskas võitjate parimana 27 punkti, Cedi Osman lisas omalt poolt 25 ja Moore 13 silma. Rooma resultatiivseim oli 18 punkti toonud Nico Mannion. PAOK on D-alagrupis võitnud kuuest mängust neli ja Rooma kuuest kaks.

Henri Drelli koduklubi Klaipeda Neptunas alistus Türgi klubile Bursa Tofas 79:94. Ülejäänud mängudes võitis Buducnost kodus Chemnitzi 96:84, Bahcesehir alistas võõrsil Ulmi 96:82 ning Napoli sai kodusaalis 90:79 jagu Trentost. Kolmapäeval on samas sarjas võistlustules Artur Konontšuki leivaisa Rostock ja Siim-Sander Vene tööandja Tortona.

Toimetaja: Henrik Laever

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