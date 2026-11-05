Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

Randväli sai enda eelujumises ajaga 30,00 kolmanda koha. Kuue eelujumise kokkuvõttes oli ta 11., kaheksa parema hulka ehk finaali pääsemisest jäi puudu 0,19 sekundit.

Finaali võitis rumeenlanna Daria-Mariuca Silisteanu 27,93-ga. Kahvatumate medalitega leppisid korealanna Seung-won Kim (28,21) ja argentiinlanna Cecilia Dieleke (28,83). Esimesena jäi medalita leedulanna Emilija Pociute (28,90).

"Väidetavalt on siin Dakaris basseinivee temperatuur 32-33 kraadi, mis on väga palju soojem kui rahvusvahelise ujumisliidu võistlustel, kus on temperatuur reeglina 25-28 kraadi. Selline tunne on, et ujun mullivannis. Ujudes on nii ropult palav, et see on õudne. Lihased on ülilõdvad ja väga raske on pingutada. Olen juba enne starti veidi unine, sest õhk on kuum ja vesi samamoodi. Selle tõttu usun, et siin ujutud aegu ei saa võrrelda minu rekorditega," rääkis Randväli neljapäevase võistluse järel.

Randväli saavutas Dakaris neljanda koha nii 100 meetri liblikas kui ka 50 meetri liblikas. "Medalist olen jäänud napilt ilma ja tänane oli samuti pettumus. Muidugi on kurb, aga samas saan siit väga palju häid õppetunde ja kuhjaga kogemusi," märkis ta.

Reedel hüppab Randväli vette 200 meetri vabaujumises. Samal alal stardib meeste seas Gerd Johan Lessing.