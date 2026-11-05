X!

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

Ujumine
Maari Randväli.
Maari Randväli. Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujuja Maari Randväli sai Dakaris toimuvatel noorte suveolümpiamängudel 50 meetri selilis 11. koha.

Randväli sai enda eelujumises ajaga 30,00 kolmanda koha. Kuue eelujumise kokkuvõttes oli ta 11., kaheksa parema hulka ehk finaali pääsemisest jäi puudu 0,19 sekundit.

Finaali võitis rumeenlanna Daria-Mariuca Silisteanu 27,93-ga. Kahvatumate medalitega leppisid korealanna Seung-won Kim (28,21) ja argentiinlanna Cecilia Dieleke (28,83). Esimesena jäi medalita leedulanna Emilija Pociute (28,90).

"Väidetavalt on siin Dakaris basseinivee temperatuur 32-33 kraadi, mis on väga palju soojem kui rahvusvahelise ujumisliidu võistlustel, kus on temperatuur reeglina 25-28 kraadi. Selline tunne on, et ujun mullivannis. Ujudes on nii ropult palav, et see on õudne. Lihased on ülilõdvad ja väga raske on pingutada. Olen juba enne starti veidi unine, sest õhk on kuum ja vesi samamoodi. Selle tõttu usun, et siin ujutud aegu ei saa võrrelda minu rekorditega," rääkis Randväli neljapäevase võistluse järel.

Randväli saavutas Dakaris neljanda koha nii 100 meetri liblikas kui ka 50 meetri liblikas. "Medalist olen jäänud napilt ilma ja tänane oli samuti pettumus. Muidugi on kurb, aga samas saan siit väga palju häid õppetunde ja kuhjaga kogemusi," märkis ta.

Reedel hüppab Randväli vette 200 meetri vabaujumises. Samal alal stardib meeste seas Gerd Johan Lessing.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ujumisuudised

21:23

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

04.11

Randväli tuli noorte olümpial taas neljandaks

04.11

Keira Rattur võitis maailmameistrivõistlustel teise kulla

03.11

Eesti läheb MM-ile seitsme ujujaga

03.11

Lessing sai noorte olümpial 15. koha

03.11

Keira Rattur võitis Downi sündroomiga ujujate MM-il kulla

01.11

Randväli saavutas noorte olümpial ajaloolise neljanda koha

24.10

Jefimova teenis USA-s taas võidu, Iltšišin tegi Harvardi eest debüüdi

20.10

Tallinn tühistas rahandusministeeriumi hoiatusele viidates olümpiaujula hanke

19.10

Randväli võistleb noorte olümpial: läheme sinna teadmatuses

17.10

Tribuntsov MK-sarjast: tundsin, et olen King Kong, aga sain vitsad kätte

17.10

Tribuntsov saavutas MK-finaalis neljanda ja Zaitsev üheksanda koha

17.10

Zaitsev alistas MM-i normatiivi, Tribuntsov samuti finaalis

17.10

Jefimova püstitas USA üliõpilasliigas isikliku rekordi

16.10

Teist päeva järjest finaalis ujunud Tribuntsov sai Astanas seitsmenda koha

16.10

Jefimova ja Salu lähevad USA ülikoolide ujumisliigas vastamisi

16.10

Tribuntsov teenis finaalikoha kolmanda ajaga

15.10

Tribuntsov sai MK-etapil Eesti rekordiga kolmanda koha

15.10

Tribuntsov pääses viienda ajaga finaali

13.10

Zaitsev asub Astana MK-etapil jahtima kõrvalala MM-pääset

sport.err.ee uudised

23:07

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

22:40

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

22:34

ETV spordisaade, 5. november

22:23

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

21:53

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

21:23

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

20:50

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

20:10

Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

19:42

Latvala kinnitas: Ogier teeb kaasa üksikutel rallidel

19:11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

18:46

Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi

18:13

Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

17:48

Teenekast jaapanlasest sai Infantino teine vastaskandidaat presidendivalimistel

17:15

Henrik Ojamaa riputab putsad varna

16:42

Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

16:06

Kuldses geimis domineerinud Viljandi Metall jõudis poolfinaali

15:46

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

15:07

Euroopa sai tõstmise MM-il esimese kulla

14:30

Konontšuki klubi sai eurosarjas suure võidu

14:03

Grünmann aitas Riia TTT eurosarjas võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo