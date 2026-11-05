Wembanyama rekordiline õhtu tõi San Antoniole napi võidu

Prantslase arvele kogunes 52 punkti, 24 lauapalli ja kaheksa viskeblokeeringut. Kaks esimest näitajat on ühtlasi tema isiklikud rekordid. Saavutatule lisab kaalu tõik, et Wembanyama põdes äsja viirushaigust.

NBA-s hakati viskeblokeeringuid ametlikult tuvastama hooajast 1973/1974 ja enne Wembanyamat on olnud vaid üks mängija, kes suutnud ühes kohtumises korjata vähemalt 50 punkti, 20 lauapalli ja viis blokki - Bob McAdoo enam kui pool sajandit tagasi.

Pärast kohtumist teatas Wembanyama seejuures, et põdes hiljuti viirust, mis on tema viimaseid mänge mõjutanud. "Ma ei ole end viimasel ajal hästi tundnud," sõnas prantslane. "Täna aga olid jalad taas all."

Kohtumine kulges tasavägiselt ja 1.41 enne lõppu viigistas Dallase mängija Naji Marshalli kolmene seisu 111:111-le. Järgnevalt eksiti mõlemalt poolelt, kuni P.J. Washington tegi 24,2 sekundit enne lõppu vea Wembanyamale, kes realiseeris kahest vabaviskest ühe. Kyrie Irvingu (Dallas) sooritus 2,5 sekundit enne lõppu ei tabanud.

Rekordiline õhtu oli ka valitseval meistril New York Knicksil - kodus alistati Chicago Bulls 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26). Seejuures korjati avapoolajal 84 silma, mis tähistab meeskonna rekordit. Jalen Brunson oli mängu lõpuks 33 punktiga võitjate parim.

Shai Gilgeous-Alexander viskas 42 punkti ja andis kaheksa resultatiivset söötu ning Oklahoma City Thunder sai kodus jagu Cleveland Cavaliersist 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42).

Luka Doncic viskas 40 punkti ja jagas seitse tulemuslikku söötu ning Los Angeles Lakers võitis võõrsil Sacramento Kingsi 116:103 (28:28, 33:26, 26:20, 29:29).

Tulemused: Detroit - Philadelphia 106:112, Washington - Atlanta 105:120, Boston - Milwaukee 109:102, Brooklyn - Charlotte 114:104, New York - Chicago 135:105, Memphis - Indiana 103:107, New Orleans - Utah 120:113 la, Oklahoma City - Cleveland 124:116, Houston - Minnesota 107:117, Denver - Toronto 128:109, Phoenix - Portland 119:132, San Antonio - Dallas 112:111, Sacramento - LA Lakers 103:116, LA Clippers - Miami 116:117 la.