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Kardisportlane Priit Sei teenis Itaalias esikoha

Kardisport
Priit Sei
Priit Sei Autor/allikas: Erakogu
Kardisport

Kolm Eesti kardisõitjat osalesid Itaalias Jesolos Pista Azzurra kardirajal toimunud Mojo Cupil. Markus Jauk esindas Eestit Junior klassis, Joel Kaspar Jõepere DD2 klassis ja Priit Sei DD2 Mastersis.

51 sõitjaga Junior klassis võistelnud Jauk näitas juba treeningsõitudes head kiirust, lõpetades need pidevalt esikümnes, kirjutab Autosport.ee. Ajasõit toimus kahes grupis, Jauk saavutas oma grupis 11. koha. Eelsõidu lõpetas eestlane 13. ja poolfinaali 15. kohal, misläbi startis ta finaali 16. positsioonilt. Eduka sõidu järel lõpetas Jauk võistluse kuuendana.

Jõepere ja Sei olid koos 27 võistleja seas Rotax DD2 klasside ühisstartides. Kvalifikatsioonsõidus näitas Jõepere teist ringiaega, kaotades esimesele vaid 0,06 sekundit. Eelsõidus langes eestlane tehniliste probleemide tõttu 17. kohale, poolfinaali finišeeris aga kuuendana. Finaalsõidus saadud karistuse järel lõpetas Jõepere võistluse 15. kohaga.

Sei kvalifkatsioonsõidu aeg oli Mastersite kolmas. Eelsõidust võttis ta teise koha ning poolfinaalist kolmanda. Finaali eduka stardi järel tõusis Sei liidripositsioonile, kus ta sõidu ka lõpetas.

Jauki ja Jõepere ja mitmete teiste Eesti kardisportaste hooaeg jätkub Eesti esindamisega 7.-14. novembril Portugalis Portimao kardirajal toimuval suurejoonelisel Rotax Grand Finalsil. Sei on sellest võistlusest loobunud, mistõttu on tema hooaeg selleks aastaks lõppenud.

Toimetaja: Anders Nõmm

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