Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

Galatasaray lõpetas avaveerandi 12:0 vahespurdiga, aga Legia vastas teise veerandaja alguses samaga ning läks kaheksa punktiga juhtima. Otsustavat kümmet minutit 53:58 kaotusseisus alustanud Legia võitis neljanda perioodi 26:14.

Zach Freemantle viskas Poola meistri kasuks 23 punkti (visked väljakult 10/15), Arguster Daniels kogus 17 punkti, kaheksa resultatiivset söötu ja seitse lauapalli, Gyorgy Goloman panustas 16 punktiga.

Eesti koondise ääremängija Markus Ilver sai Legia eest väljakule täpselt 20 minutiks ja viskas selle ajaga viis punkti (kahepunktivisked 0/1, kolmesed 1/2, vabavisked 2/4), võttis ühe kaitselauapalli ja tegi kolm isiklikku viga.

Galatasaray koosseis on tugev, sellel hooajal esindavad võistkonda näiteks nelja peale ligi 500 korral NBA-s väljakul käinud Chimezie Metu, Alen Smailagic, KJ Simpson ja Jerome Robinson, lisaks on kohalikud mehed Euroliiga kogemusega. Kolmapäeval oli Türgi hiiu resultatiivseim Metu, kes viskas 24 punkti.

Meistrite liiga hooaja avamängus Prantsusmaa klubile Strasbourg lausa 38 punktiga alla jäänud Legia on nüüd võitnud kaks kohtumist järjest, kaks nädalat tagasi alistati kindlalt Cibona. B-grupis on Rannula hoolealused teisel kohal.