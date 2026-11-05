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Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

Jalgrattasport
Lauri Tamm.
Lauri Tamm. Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Jalgrattasport

Mullu Balti Keti velotuuri üldarvestuses võidu pälvinud Lauri Tamm liitub 2027. aasta hooajaks Leedu kontinentaalmeeskonnaga Energus Cycling Team.

Tamm ütles Eesti Jalgratturite Liidule antud intervjuus, et see on tema karjääris kõva samm edasi.

"Mul ei ole tiimile ootuseid, kuid loodan, et on hea seltskond, sest see on meeskonnas tähtis. Kui siseõhkkond on hea, siis tulevad ka tulemused," rääkis Tamm. "Hetkel ma veel oma võistluskalendrit ei tea, kuid peale etapivõitu Hiinas rääkisin endale välja ka võimaluse mõnel võistlusel tiimi liider olla. Usun, et tuleb äge hooaeg ja ma ootan seda väga."

2027. aastal jätkab Energus Cycling Teamis ka Rait Ärm.

Toimetaja: Henrik Laever

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