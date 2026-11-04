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Valdur Kahro saavutas veteranide motokrossi MM-il teise koha

Motosport
Motokross.
Motokross. Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Eesti motolegend Valdur Kahro saavutas USA-s Californias Glen Heleni rajal toimunud 42. veteranide motokrossi MM-il klassis 60+ Expert teise koha.

30. oktoobrist 1. novembrini peetud Dubya World Veteran Motocross Championship nimelisel võistlusel oli Kahro oma klassi kiireimate seas kõigil kolmel päeval. Ta lõpetas esimese ja kolmanda võistluspäeva teisena ning teise päeva neljandana, mis andis kolme päeva kokkuvõttes hõbemedali. Temast eespool oli USA-s elav inglane, 13-kordne GP võitja Kurt Nicoll. Kolmandaks tuli ameeriklane Ed Foedish, vahendab msport.ee.

Võistlusnädalavahetuse muutis keerulisemaks vihmane ilm, mis mõjutas oluliselt Glen Heleni raja seisukorda. Kahro kirjeldas enne viimast võistluspäeva, et öö läbi sadanud vihma järel tuli traktoritel rajalt tonnide viisi vedelat savimuda eemaldada.

1963. aastal sündinud Kahro on pikaajalise kogemusega motokrossisõitja ja treener. Ta alustas motospordiga 1979. aastal Ants Kalami juhendamisel ning tuli 1983. aastal NSV Liidu juunioride meistriks. Eesti motokrossi ja talimotokrossi meistrivõistlustel on ta võitnud aastatel 1993–2010 kokku 16 Eesti meistritiitlit kuues võistlusklassis. Kolmel korral on ta kuulunud ka Rahvuste Motokrossil Eesti koondisse.

Veteranide motokrossi maailma karikavõistlustelt on Kahrol 2008 45. ja 2009 19. koht. Tänavu võitis ta Soome motokrossi meistrivõistlustel MX Veteranide klassis esikoha. 

Toimetaja: Henrik Laever

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