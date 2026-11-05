X!

Müncheni Bayern pikendas maailma parima jalgpalluriga lepingut

Jalgpall
Harry Kane
Harry Kane Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpallikoondise tähtründaja Harry Kane pikendas lepingut oma praeguse koduklubi Müncheni Bayerniga 2029. aasta suveni. 2023. aastal Tottenham Hotspurist meeskonnaga liikunud mängumees on võitnud Bayerniga kaks Saksamaa meistritiitlit, ühe karika ja kaks Saksamaa superkarikat.

Möödunud nädalla sai temast esimene inglane pärast Michael Owenit (2001. aastal), kes võitnud prestiižika Ballon d'Ori, mis statuudi kohaselt läheb maailma parimale jalgpallurile. Bayerni ees on ta pärast liitumist pidanud 161 kohtumist ja löönud suurepärased 156 väravat.

"Tunnen end FC Bayernis kui kodus," sõnas 33-aastane Kane avalduse vahendusel. "Armastan seda klubi, fänne ja Müncheni linna. Meil ​​on fantastiline meeskond, mille eesotsas suurepärane peatreener Vincent Kompany.

"Olen ​​väga uhke, et saan sellesse klubisse kuuluda. Kogu mu pere on siin väga õnnelik. Soovisin väga siia jääda. Vaatan nüüd tulevikku ja soovin selle suurepärase klubiga võita veel palju tiitleid."

Kane'i on korduvalt seostatud naasmisega Inglismaale. Sealse Premier League'i väravarekord 260 on Alan Sheareri nimel, aga Kane'i lahutab sellest 47 tabamust, mille püüdmine oleks järelejäänud karjääri jooksul mõeldav. Augustis sõnas ründaja aga, et tegelikult ei pakugi Inglismaa kõrgliiga talle enam senist pinget.

"Alates 2023. aastal meiega liitumisest on ta saavutanud erakordseid asju – nii oma väravate ja mängule avaldatud mõjuga kui ka eeskujuna nii väljakul kui ka väljaspool seda," ütles Müncheni Bayerni tegevjuht Jan-Christian Dreesen. "Lepingu pikendamine on märk pühendumisest FC Bayernile ja loost, mis on alles pooleli."

Bayern ei avalikustanud lepingu rahalisi üksikasju. Saksa meedia teatel on tegemist aga klubi ajaloo kõige tulusama lepinguga.

Kane on olnud Bundesliga suurim väravakütt igal hooajal, mil ta on Bayernis mänginud, ning valiti 2026. aastal Saksamaa aasta jalgpalluriks. Samuti on ta kahel korral pälvinud Euroopa Kuldsaapa (auhind, mis antakse Euroopa liigade resultatiivseimale väravakütile) ning tüürinud Inglismaa koondise tänavusel MM-il kolmandaks.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:46

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

12:53

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

12:23

Müncheni Bayern pikendas maailma parima jalgpalluriga lepingut

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

04.11

Flora jäi juba 20. sekundil kaotusseisu, aga lõi siis Welcole seitse

04.11

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

04.11

West Ham panustab esiliiga spetsialistile

04.11

Portsmouth jätkas dramaatilisel moel vägevat hoogu

04.11

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuu mängudeks

sport.err.ee uudised

16:06

Kuldses geimis domineerinud Viljandi Metall jõudis poolfinaali

15:46

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

15:07

Euroopa sai tõstmise MM-il esimese kulla

14:30

Konontšuki klubi sai eurosarjas suure võidu

14:03

Grünmann aitas Riia TTT eurosarjas võiduni

13:14

Purga: agressorriike ei tohi rahvusvahelisse spordiliikumisse tagasi lubada

13:10

IIHF pole kohtuotsusega rahul, aga üritab leida parimat lahendust

12:53

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

12:23

Müncheni Bayern pikendas maailma parima jalgpalluriga lepingut

11:34

Raport: kliimamuutused ohustavad Briti sporti

11:30

Suri kunagine F1 maailmameister Alan Jones

11:09

Euroliiga liider Panathinaikos vajas Reali alistamiseks lisaaega

10:17

Keila Basket sai Lätis kindla kaotuse

09:49

Wembanyama rekordiline õhtu tõi San Antoniole napi võidu

09:16

TÄNA OTSE | Eesti alustab EM-valiksarja tugeva Serbia vastu

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

00:09

Käsipallikoondis kohtub tugeva Serbiaga: tuli tuleb suur ja möll kõva

04.11

Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

04.11

ETV spordisaade, 4. november

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

loetumad

04.11

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

04.11

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

04.11

Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

04.11

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

12:53

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

04.11

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

04.11

Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

04.11

Zverev sai esimeses mängus esireketina ajaloolise kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo