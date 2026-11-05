Müncheni Bayern pikendas maailma parima jalgpalluriga lepingut

Inglismaa jalgpallikoondise tähtründaja Harry Kane pikendas lepingut oma praeguse koduklubi Müncheni Bayerniga 2029. aasta suveni. 2023. aastal Tottenham Hotspurist meeskonnaga liikunud mängumees on võitnud Bayerniga kaks Saksamaa meistritiitlit, ühe karika ja kaks Saksamaa superkarikat.

Möödunud nädalla sai temast esimene inglane pärast Michael Owenit (2001. aastal), kes võitnud prestiižika Ballon d'Ori, mis statuudi kohaselt läheb maailma parimale jalgpallurile. Bayerni ees on ta pärast liitumist pidanud 161 kohtumist ja löönud suurepärased 156 väravat.

"Tunnen end FC Bayernis kui kodus," sõnas 33-aastane Kane avalduse vahendusel. "Armastan seda klubi, fänne ja Müncheni linna. Meil ​​on fantastiline meeskond, mille eesotsas suurepärane peatreener Vincent Kompany.

"Olen ​​väga uhke, et saan sellesse klubisse kuuluda. Kogu mu pere on siin väga õnnelik. Soovisin väga siia jääda. Vaatan nüüd tulevikku ja soovin selle suurepärase klubiga võita veel palju tiitleid."

Kane'i on korduvalt seostatud naasmisega Inglismaale. Sealse Premier League'i väravarekord 260 on Alan Sheareri nimel, aga Kane'i lahutab sellest 47 tabamust, mille püüdmine oleks järelejäänud karjääri jooksul mõeldav. Augustis sõnas ründaja aga, et tegelikult ei pakugi Inglismaa kõrgliiga talle enam senist pinget.

"Alates 2023. aastal meiega liitumisest on ta saavutanud erakordseid asju – nii oma väravate ja mängule avaldatud mõjuga kui ka eeskujuna nii väljakul kui ka väljaspool seda," ütles Müncheni Bayerni tegevjuht Jan-Christian Dreesen. "Lepingu pikendamine on märk pühendumisest FC Bayernile ja loost, mis on alles pooleli."

Bayern ei avalikustanud lepingu rahalisi üksikasju. Saksa meedia teatel on tegemist aga klubi ajaloo kõige tulusama lepinguga.

Kane on olnud Bundesliga suurim väravakütt igal hooajal, mil ta on Bayernis mänginud, ning valiti 2026. aastal Saksamaa aasta jalgpalluriks. Samuti on ta kahel korral pälvinud Euroopa Kuldsaapa (auhind, mis antakse Euroopa liigade resultatiivseimale väravakütile) ning tüürinud Inglismaa koondise tänavusel MM-il kolmandaks.