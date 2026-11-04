Vakk võitis Dakaris kaks mängu, kuid veerandfinaali ei pääsenud

Vakk alustas turniiri pühapäeval kaotusega Uus-Meremaa esindajale Amy Wangile, kellele jäi alla 17:21, 10:21. Wang võitis lõpuks ka alagrupi, teatas Eesti Olümpiakomitee.

Esmaspäeval sai Vakk jagu alagrupis esimesena asetatud Elena Popivanovast. Mõlemad geimid olid tasavägised ning eestlanna võitis need 21:19 ja 21:18. Teisipäeval alistas ta 2:0 ka iirlanna Hannah Shochani. Kuigi Vakk lõpetas turniiri kahe võiduga, pääses veerandfinaali igast alagrupist vaid võitja.

Jaan Poska Gümnaasiumis õppiv Vakk treenib Sulgpalliklubis Triiton Mihkel Taltsi käe all. Möödunud suvel jõudis Vakk Skopjes toimunud Euroopa noorte olümpiafestivalil (EYOF) üksikmängus veerandfinaali.

Noorte olümpiamängud kestavad Dakaris kuni 13. novembrini.