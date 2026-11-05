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Euroopa sai tõstmise MM-il esimese kulla

Tõstmine
Karlos Nasar
Karlos Nasar Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Tõstmine

Tõstmise maailmameistrivõistlustel Hiinas Ningbos jõudis esimese kuldmedalini ka Euroopa, sest kuni 95 kilogrammi kaaluvate meeste seas tuli esikohale bulgaarlane Karlos Nasar.

22-aastane tõstmistalent püstitas seejuures maailmarekordi nii rebimises (185 kilogrammi) kui ka tõukamises (230 kg) ning järelikult mõistagi kogusummas (415 kilogrammi).

Suhtelisest noorest east hoolimata on tegemist on juba väga tituleeritud mehega. Ta võitis kuldmedali Pariisi olümpial ja maailmameistrivõistlustelt oli see talle juba neljas esikoht. Lisaks on bulgaarlase kaukas neli EM-tiitlit.

Pariisis bulgaarlannast emale ja liibanonlasest isale sündinud Nasarile järgnesid Ningbos kasahh Nurgissa Adiletulõ 399 ja iraanlane Ali Alipour 396 kilogrammiga.

Kokkuvõttes annavad MM-il siiski jätkuvalt tooni Põhja-Korea ja võõrustaja Hiina sportlased. Põhja-Korea on praeguseks saanud kuus kulda, kolm hõbedat ja kolm pronksi ning Hiina neli kulda, kolm hõbedat ja kaks pronksi.

Võistlused on pidamata veel meeste ja naiste kahes raskemas kaalukategoorias.

Eesti tõstjad MM-il kaasa ei tee.

Toimetaja: Siim Boikov

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