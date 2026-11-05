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Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

Jalgpall
Como
Como Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Jalgpalli Euroopa Meistrite liiga kohtumises korraldas meeldejääva õhtu Itaalia väikeklubi Como, kes alistas võõrsil Prantsusmaa meeskonna Lens'i lausa 9:1.

Como asus esimesel poolajal 3:0 juhtima ja lükkas teisel poolajal veelgi võimsama käigu sisse, juhtides 62. minutiks juba 7:0. Lõpuks tuli 9:1 võit, millega korrati liiga rekordit: varem on kaheksa väravaga oma vastast suutnud võita ka Liverpool ja Madridi Real, kes said nõnda jagu vastavalt Istanbuli Besiktasist ja Malmöst.

Como kasuks sooritas kübaratriki kreeklasest ründaja Anastasios Douvikas, kes lisaks kolmele väravale andis ka ühe resultatiivse söödu. Ühe tabamusega panustasid Nicolas Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ja Matteo Papaccioli. Lensi ainsa tabamuseni jõudis 65. minutil Ruben Aguilar.

Ühtlasi sai Comost esimene meeskond pärast 1971. aastat, kes suutnud lüüa võõrsil üheksa väravat ehk Meistrite liiga perioodil polegi seda keegi teinud, kuna toona mängiti veel Meistrite karikat, ja alles teine meeskond ajaloos pärast Müncheni Bayernit, kes Meistrite liiga perioodil üheksa tabamuseni jõudnud.

Ajaloo üks edukamaid klubisid Liverpool kaotas aga võõrsil Istanbuli Fenerbahcele 2:3 (25. Trey Nyoni, 69. Alexander Isak - 29. Masin Greenwood, 73. Archie Brown, 79. Vedat Muriqi), kusjuures Türgi klubi peatreeneri toolil istub Liverpooli endine mängija Dirk Kuyt.

Mitmed teised suurklubid olid aga võõrsil edukamad: Madridi Real alistas Ateena AEK-i 3:2, Manchester City sai jagu RB Leipzigist samuti 3:2 ja Londoni Arsenal võitis Praha Slaviat 2:1.

Tulemused: Ateena AEK - Madridi Real 2:3, Istanbuli Fenerbahce - Liverpool 3:2, Dortmundi Borussia - Real Betis 2:1, FC Porto - Napoli 4:1, Lens - Como 1:9, PSV Eindhoven - Club Brugge 1:2, RB Leipzig - Manchester City 2:3, Praha Slavia - Arsenal 1:2, Stavangeri Viking - Masaziri Sabah 4:1.

Toimetaja: Siim Boikov

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