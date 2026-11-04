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Flora jäi juba 20. sekundil kaotusseisu, aga lõi siis Welcole seitse

Jalgpall
Tallinna FC Flora
Tallinna FC Flora Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Jalgpall

Evald Tipneri nime kandvatel Eesti jalgpalli karikavõistlustel selgus kaheksas ehk viimane veerandfinalist, kui FC Flora alistas Sportland Arenal 7:2 Tartu Welco.

Welco asus juba 20-sekundilise mängu järel juhtima, kui skoori avas Henri Käblik. Flora pööras seisu kiiresti enda kasuks, kui sihile jõudsid Tristan Toomas Teeväli ja Danil Kuraksin, vahendab kohtumise käiku Soccernet.ee.

Veidi enne poolajavilet suurendas Flora eduseisu Maksim Kalimullin. Teisel poolajal läks Flora oma teed, kui skoori tegid Taaniel Usta, Tony Varjund ja Robert Veering. Seejärel lõi Enrico Veensalu Welco eest ühe värava tagasi, kuni Oscar Pihela vormistas Florale 7:2 võidu.

Flora jõudis karikavõistlustel veerandfinaali, kus varem olid koha kindlustanud Narva Trans, Nõmme United, Elva, Tartu Tammeka, Kuressaare, Harju Laagri ja FCI Levadia. Kaheksast meeskonnast kuus mängivad järgmisel hooajal Premium liigas ja kaks esiliigas. Veerandfinaalid mängitakse 2027. aasta kevadel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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