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Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

Korvpall
Kristaps Porzingis
Kristaps Porzingis Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

USA spordimeedia kirjutab, et korvpalliliigas NBA mängiv Golden State Warriors ei maksa võistkonna nimekirjas olevale, aga tiimi juurest lahkunud Läti korvpallitähele Kristaps Porzingisele palka.

31-aastane Porzingis sõlmis tänavu juunis Warriorsiga kahe aasta pikkuse ja 40 miljonit USA dollarit väärt lepingu. Karjääri jooksul on Porzingist seganud erinevad vigastused ning mullu diagnoositi tal posturaalne ortostaatiline tahhükardia sündroom, autonoomse närvisüsteemi häire, mille tagajärjel kiireneb südametegevus pikaliasendist püstitõusmisel märgatavalt.

Warriors lootis, et Porzingis viibib tervisemuredest taastudes meeskonnakaaslaste ja võistkonna arstide juures, aga ESPN kirjutab oma allikatele toetudes, et vahetult enne suvise treeninglaagri algust helistas Porzingis Warriorsi tegevjuhile Mike Dunleavyle ning ütles, et ei naase meeskonna juurde.

Viimati nähti Porzingist Warriorsi võistkonna juures oktoobri alguses, viimasel ajal on kirjutatud ka, et tunamullu Boston Celticsiga NBA meistriks kroonitud lätlane kavatseb karjääri lõpetada.

Et Porzingis viibib meeskonnast omavoliliselt eemal ning ei paku sellega lepingus ette nähtud teenuseid, ei maksa Warriors lätlasele ka palka: õigemini küll trahvitakse Porzingist iga Warriorsi mängu eest, kus ta osaline ei ole, 218 340 dollariga. Lätlane ei ole palgamaksete puudumist vaidlustanud, Warriorsil ei ole esialgu aga plaanis ka tema lepingut kehtetuks tunnistada, sest seda loodetakse kasutada mõnes vahetustehingus.

Toimetaja: Anders Nõmm

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