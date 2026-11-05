Teenekast jaapanlasest sai Infantino teine vastaskandidaat presidendivalimistel

68-aastane Tashima kuulub alates 2015. aastast FIFA nõukogusse. Ta on endine Jaapani rahvuskoondislane ning oli sealse jalgpalliliidu president aastatel 2016 kuni 2024. Associated Press kirjutas, et jalgpallimaailmas iseloomustatakse Tashimat kui lugupeetud, diplomaatilise ja tagasihoidliku ametnikuna.

"Asi ei ole võitmises ega kaotamises, vaid selles, et edastada maailmale aus, kindel ja õiglane hoiak, mille Jaapani jalgpall on üles ehitanud. Just neid väärtusi, mida meie oleme kaitsnud, vajab FIFA praegu. Otsustasin kandideerida, et edestada just see sõnum kogu maailmale," ütles Tashima neljapäeval Tokyos toimunud JFA koosoleku järel kohalikule meediale.

Tashima on teine isik, kes avalikult kinnitanud soovi kandideerida praeguse presidendi Gianni Infantino vastu järgmise aasta märtsis toimuvatel valimistel. Endine Šveitsi koondislane Ramon Vega teatas oma soovist oktoobris.

Kandideerimise tähtaeg on 18. november ning kõik kandidaadid peavad saama toetuse vähemalt viielt FIFA liikmesriigilt, et valimistel osaleda.

Praegune president Infantino sattus suvel tõsise surve alla, kui selgus, et FIFA plaanis luua eraldiseisva kommertsettevõtte, mis hakkaks korraldama koondiste ja klubide MM-finaalturniire. Sellele reageerisid väga jõuliselt Euroopa, Aasia, Põhja- ja Kesk-Ameerikat ühendavad alaliidud ja spordiavalikkus. Ähvardused MM-i boikoteerida ja terav kriitika Infantino suunas sundisid FIFA-t lõpuks teatama, et kavandatud projekt käiku ei lähe.