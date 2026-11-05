X!

Teenekast jaapanlasest sai Infantino teine vastaskandidaat presidendivalimistel

Jalgpall
Kozo Tashima.
Kozo Tashima. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jaapani jalgpalliliidu (JFA) aupresident Kozo Tashima kandideerib rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) järgmiseks presidendiks.

68-aastane Tashima kuulub alates 2015. aastast FIFA nõukogusse. Ta on endine Jaapani rahvuskoondislane ning oli sealse jalgpalliliidu president aastatel 2016 kuni 2024. Associated Press kirjutas, et jalgpallimaailmas iseloomustatakse Tashimat kui lugupeetud, diplomaatilise ja tagasihoidliku ametnikuna.

"Asi ei ole võitmises ega kaotamises, vaid selles, et edastada maailmale aus, kindel ja õiglane hoiak, mille Jaapani jalgpall on üles ehitanud. Just neid väärtusi, mida meie oleme kaitsnud, vajab FIFA praegu. Otsustasin kandideerida, et edestada just see sõnum kogu maailmale," ütles Tashima neljapäeval Tokyos toimunud JFA koosoleku järel kohalikule meediale.

Tashima on teine isik, kes avalikult kinnitanud soovi kandideerida praeguse presidendi Gianni Infantino vastu järgmise aasta märtsis toimuvatel valimistel. Endine Šveitsi koondislane Ramon Vega teatas oma soovist oktoobris.

Kandideerimise tähtaeg on 18. november ning kõik kandidaadid peavad saama toetuse vähemalt viielt FIFA liikmesriigilt, et valimistel osaleda.

Praegune president Infantino sattus suvel tõsise surve alla, kui selgus, et FIFA plaanis luua eraldiseisva kommertsettevõtte, mis hakkaks korraldama koondiste ja klubide MM-finaalturniire. Sellele reageerisid väga jõuliselt Euroopa, Aasia, Põhja- ja Kesk-Ameerikat ühendavad alaliidud ja spordiavalikkus. Ähvardused MM-i boikoteerida ja terav kriitika Infantino suunas sundisid FIFA-t lõpuks teatama, et kavandatud projekt käiku ei lähe.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:48

Teenekast jaapanlasest sai Infantino teine vastaskandidaat presidendivalimistel

17:15

Henrik Ojamaa riputab putsad varna

15:46

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

12:53

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

12:23

Müncheni Bayern pikendas maailma parima jalgpalluriga lepingut

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

04.11

Flora jäi juba 20. sekundil kaotusseisu, aga lõi siis Welcole seitse

04.11

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

04.11

West Ham panustab esiliiga spetsialistile

04.11

Portsmouth jätkas dramaatilisel moel vägevat hoogu

sport.err.ee uudised

20:10

Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

19:42

Latvala kinnitas: Ogier teeb kaasa üksikutel rallidel

19:11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

18:46

Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi

18:13

Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

17:48

Teenekast jaapanlasest sai Infantino teine vastaskandidaat presidendivalimistel

17:15

Henrik Ojamaa riputab putsad varna

16:42

Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

16:06

Kuldses geimis domineerinud Viljandi Metall jõudis poolfinaali

15:46

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

15:07

Euroopa sai tõstmise MM-il esimese kulla

14:30

Konontšuki klubi sai eurosarjas suure võidu

14:03

Grünmann aitas Riia TTT eurosarjas võiduni

13:14

Purga: agressorriike ei tohi rahvusvahelisse spordiliikumisse tagasi lubada

13:10

IIHF pole kohtuotsusega rahul, aga üritab leida parimat lahendust

12:53

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

12:23

Müncheni Bayern pikendas maailma parima jalgpalluriga lepingut

11:34

Raport: kliimamuutused ohustavad Briti sporti

11:30

Suri kunagine F1 maailmameister Alan Jones

11:09

Euroliiga liider Panathinaikos vajas Reali alistamiseks lisaaega

loetumad

12:53

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

04.11

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

19:11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

04.11

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

04.11

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

04.11

Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

04.11

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

04.11

Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo