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Randväli tuli noorte olümpial taas neljandaks

Ujumine
Maari Randväli
Maari Randväli Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Senegalis Dakaris toimuvatel noorte suveolümpiamängudel tuli Maari Randväli ka oma teisel võistlusdistantsil neljandaks.

Novembri esimesel päeval 100 meetri liblikujumises neljanda koha saavutanud Randväli hüppas kolmapäeval basseini 50 meetri liblikujumiseks ja võitis ajaga 27,69 oma eelujumise. Seal teiseks jäänud poolatar Zofia Kowalska.Fraczyk jäi eestlannast enam kui kolme kümnendiku kaugusele.

Pärastlõunal toimunud finaalis parandas Randväli oma aega kuue sajandiku võrra ehk jõudis finišisse ajaga 27,63. See andis talle Serafima Fokina (27,28), horvaatlanna Ana Bobanovici (27,33) ja mehhiklanna Victoria Fernanda Garcia Caldera (27,49) järel neljanda koha. Fokina võitis Dakaris ka selle ala pikema distantsi.

Dakaris toimuvatel noorte olümpiamängudel osaleb Randväli veel 50 meetri seliliujumises ning 200 meetri vabaujumises.

Toimetaja: Anders Nõmm

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