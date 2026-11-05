Keila Basket sai Lätis kindla kaotuse

Jordan Tillmon viskas Keila kasuks 22 ja Andries Kivimägi 17 punkti, kaksikduubliga (11 punkti ja 11 lauapalli) panustas Peteris Salmins. Avi Toomer tõi võitjatele 14 silma, Ivo Van Tamme panus oli seitse punkti ja kuus lauapalli.

Eesti-Läti liigas jätkab ainsana täiseduga kõik seitse kohtumist võitnud Riia Zelli. Järgneb veel kolm Läti klubi: Riia VEF (7-1), Valmiera Glass Via (6-2) ja Ventspils (6-2). Parima Eesti klbuina on Tartu Ülikool Maks & Moorits viies (5-2).

Neljapäeva õhtul lähevad vastamisi Riia korvpallikooli ja Keila korvpallikooli meeskonnad.