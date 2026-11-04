TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: Tule starti kooliga või üksi!

Populaarne noorte kergejõustikusari TV 10 Olümpiastarti kutsub koolivõistkondi üle Eesti osalema 56. hooaja võistlustele. Erinevatel kergejõustikualadel saavad taas mõõtu võtta 10-14-aastased noored. Koolivõistkondade registreerimine on alanud ja kestab 20. novembrini. Sarjas selgitatakse välja nii üksikalade ja mitmevõistluse individuaalsed võitjad kui ka parimad koolivõistkonnad.

Vanemas vanuseklassis võistlevad sel hooajal 2013. ja 2014. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, nooremas vanuseklassis 2015. aastal ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud.

Võistkonnad on sarjas jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule: esimeses grupis on koolid, kus põhiastmes õpib 251 või enam õpilast, teises grupis 250 või vähem. Teises grupis võivad koolid moodustada ka ühendvõistkondi.

Võistkonna suurus võib hooaja jooksul varieeruda 4-20 ja enama õpilaseni. Koolitiimid koguvad punkte 31 üksikalal ja mitmevõistluse finaalis näidatud summade eest.

Koolivõistkondade registreerimine on alanud Eesti kergejõustikuliidu kodulehel, kus on üleval ka täpsed juhendid, võistlusalad, rekordid. Võistkondade registreerimine kestab 20. novembrini. Võistkondlik litsentsimaks algavaks hooajaks on I grupis 350 eurot ja II grupis 250 eurot.

Eelmisel hooajal jõudsid I grupis pjedestaalile Laagri Kool, Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasium ja Rakvere Reaalkool ning II grupis Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Orisaare Gümnaasium ja Ruila Põhikool.

Uus hooaeg saab avapaugu 5. detsembril Võrus ning kulmineerub 9.–10. juunil Pärnu Rannastaadionil toimuva mitmevõistluse finaaliga.

I etapp – 5. detsember 2026, Võru Spordikeskus

II etapp – 12. märts 2027, Lasnamäe Kergejõustikuhall

III etapp – 9. aprill 2027, Tartu Ülikooli Spordihoone

IV etapp – 22. mai 2027, Tartu Tamme staadion

FINAAL – 9.–10. juuni 2027, Pärnu Rannastaadion

TV 10 Olümpiastarti 53. hooaja finaaletapp Heino Lipu staadionil Jõhvis Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

TV 10 Olümpiastarti on kaheastmeline võistlussari, mis katab ära terve Eesti: eelvõistlused maakondades ja viis üle-eestilist võistlust (ühel hooajal) – neli üksikalade etappi ning üks mitmevõistluse finaaletapp. Võistkonda võib kuuluda igas vanuseklassis igal alal maksimaalselt kaks võistlejat. Koolide paremusjärjestus selgub nelja vabariikliku etapi ja mitmevõistluse kokkuvõttes.

I-III kohale tulnud koolivõistkondi autasustatakse mõlemas grupis preemia ja eriauhindadega:

I grupp 1. koht 1000 eurot, 2. koht 650 eurot, 3. koht 450 eurot

II grupp 1. koht 900 eurot, 2. koht 550 eurot, 3. koht 350 eurot

TV 10 sarjast on tuule tiibadesse saanud tippkergejõustiklased Gerd Kanter, Johannes Erm, Janek Õiglane, Maicel Uibo, Risto Lillemets, Rasmus Mägi, Magnus Kirt, Karl Erik Nazarov, Rasmus Roosleht, Elisabeth Pihela, Karmen Bruus, Marleen Mülla, Anna Marii Kivikas, Pippi Lotta Enok, Ksenija Balta, Grit Šadeiko. Sarjas on osalenud ka teiste alade tippe nagu Karol Mets, Robert Täht, Silver Maar, Tanel Kangert, Martin Järveoja, Ralf Tribuntsov, Liis Kiviloo, Martin Paasoja, Martin Himma, Kaarel Nurmsalu, Martin Liivamägi.

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv noortesari. See on sari, mis jätkub tänu noorte, treenerite, õpetajate, lastevanemate, koolide, spordiklubide, maakondlike spordialaliitude, varem sarjas osalenud sportlaste entusiasmile ja armastusele. Sarja moto on "tule starti, olümpia ootab!" Vaata sarja norme, rekordeid, juhendeid SIIT ja sarja uudiseid, saateid SIIT.

Kõikidest vabariiklikest etappidest valmivad kokkuvõtvad telesaated, mis jõuavad eetrisse ETV-s ning on hiljem järelvaadatavad ERR-i spordiportaalis.