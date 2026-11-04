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Keila KK tugevdas koosseisu lätlasest tagamängijaga

Korvpall
Korvpall.
Korvpall. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Keila Korvpallikooli esindusmeeskonnaga liitus 25-aastane ja 192 cm pikkune lätlane Ojars Berzins.

Viskava tagamängija positsioonil mängiv Berzins esindas viimati Norra kõrgliigas (BLNO) Trondheimi Nidaros Jetsi. Ta on profitasemel esindanud veel kodumaa klubisid Valmierat, Ogre ja Liepajat ning kuulus aastatel 2018 kuni 2021 Hispaania klubi Murcia noortesüsteemi.

"Ojars liitub meiega pärast mitut hooaega Eesti-Läti liigas ja üht olulist aastat välismaal, tuues meeskonda väärtuslikke kogemusi ja korvpallialaseid teadmisi. Teeme omalt poolt kõik, et aidata tal võimalikult kiiresti meeskonda sisse elada. Meie eesmärk on iga päevaga paremaks saada ning usun, et Ojars on meie meeskonnale suurepärane täiendus," sõnas peatreener Alessio Landra.

Berzinsi saab Keila KK särgis näha juba 5. novembril, kui meeskond kohtub Eesti-Läti liigas võõrsil Riia Juunioritega.

Toimetaja: Henrik Laever

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