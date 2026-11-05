Euroliiga liider Panathinaikos vajas Reali alistamiseks lisaaega

Ateena Panathinaikos alistas korvpalli Euroliiga kohtumises võõrsil Madridi Reali 115:112 (24:18, 27:30, 23:25, 27:28, 14:11) ja jätkab tabelis liidrina.

Panathinaikos juhtis suurema osa kohtumisest, aga otsustavat vahet ei suudetud sisse rebida. Teine poolaeg möödus pigem punkt-punkti mängus ja normaalaja viimasel sekundil viigistas Real tänu Andres Felizi tabamusele viimasel sekundil 101:101.

Lisaajal asus Real paaril korral isegi juhtima, aga Panathinaikos vastas sellele 8:0 spurdiga, millele Hispaania klubil enam vastust ei olnud.

Kendrick Nunn viskas võitjate kasuks 33 punkti. Mathias Lessort lisas 20 ja Sylvain Francisco 19 silma. Reali paremad olid Felix 27 ja Alberto Abalde 23 punktiga.

Panathinaikos tõusis seega esimesena kaheksa võidu peale. Meeskonnal on tabelis ka kaks kaotust. Real jätkab kuue võidu ja nelja kaotusega. Ülejäänud kümnenda vooru kohtumised peetakse neljapäeval-reedel.