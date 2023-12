Motokrossilegend Andres Krestinov avaldas elulooraamatu

Raamatu tutvustuses on öeldud, et Krestinovi elulugu on täis nõukaaja absurdihuumorit, traagikat ja rõõmu, tükkideks sõidetud mootorrattaid, olematuid varuosi, ordeneid, karikaid ja poodiume, vilte ja puhvaikasid, nuttu ja naeru ja eneseirooniat. Krestinovi loo on kirja pannud Kaire-Külli Vaatmann.

Andres Krestinov osales 1980ndatel motokrossi MM-sarja etappidel, tuli kolm korda NSV liidu meistriks ning 19 korda Eesti meistriks. Tema poeg Gert Krestinov on samuti tunnustatud motosportlane.