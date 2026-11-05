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Henrik Ojamaa riputab putsad varna

Premium liiga
Henrik Ojamaa.
Henrik Ojamaa. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Premium liiga

Paide Linnameeskond teatas neljapäeval, et ääreründaja Henrik Ojamaa otsustas lõppeva hooaja järel ligi 20 aastat kestnud profikarjäärile joone alla tõmmata.

35-aastane Ojamaa sirgus jalgpalluriks Tallinna Flora noortesüsteemis ning siirdus juba 2007. aastal 16-aastasena Inglismaa klubi Derby County akadeemiasse. Lisaks Inglismaale mängis ta välismaal veel Saksamaal, Hollandis, Soomes, Šotimaal, Poolas, Norras, Austrias ja Horvaatias ning tuli 2014. aastal Varssavi Legia ridades Poola meistriks.

2021. aastal naasis Ojamaa kodumaale ja liitus Floraga. Ta aitas klubi samal aastal UEFA Konverentsiliigas alagrupiturniirile ning krooniti Eesti meistriks 2022. ja 2023. aastal. Alates 2024. aastast on Ojamaa kuulunud Paide Linnameeskonna hingekirja.

Eesti koondist esindas Ojamaa 63 korral ning lõi ühe värava, mis sündis 2018. aastal 2:0 võidumängus Leedu üle.

Ojamaa teeb oma viimase esituse profijalgpallurina sel laupäeval Paides, kui Linnameeskond võõrustab Premium liiga hooaja viimases voorus Tallinna Florat.

Toimetaja: Henrik Laever

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