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Tartu Bigbank sai Võru Barrusest jagu ja tõusis Balti liiga liidriks

Võrkpall
Võrkpalli Balti liiga: Tartu Bigbank – Ezerzeme/DU/Homelike
Võrkpalli Balti liiga: Tartu Bigbank – Ezerzeme/DU/Homelike Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Kolmapäevases ainsas Elme Messer meeste võrkpalli Balti liiga kohtumises alistas Tartu Bigbank võõras saalis 3:0 (25:19, 25:22, 26:24) Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Bigbank pole kolmes senipeetud mängus kaotusevalu tundnud ja tõusis liigatabelis esikohale. Pärnu Võrkpalliklubil on samuti kirjas kolm võitu, ent Bigbank pole kaotanud ühtegi geimi, Pärnu on kaotanud kolm. Barrusel on tabelis kirjas kolm kaotust ja üks võit, vahendab volley.ee.

Kolmapäeval tõusis Andrei Ojametsa juhendatava Bigbanki resultatiivseimaks 17 punkti (+13) toonud Valentin Kordas, Stefan Kaibald lisas 12 punkti (+3) ning Tobias Louis Laffranque 10 silma (+4).

Tartu meeskonna vastuvõtt oli 42 protsenti, rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokk saadi Võru rünnakutele ette kaheksal korral, servil löödi viis ässa ja eksiti seitsmel pallingul.

Barruse edukaimaks kerkis Leonam Pontes 12 punktiga (+4), kümme silma jäi nii Brendan Louthaini (+3) kui Mati Juusi (+6) arvele. Võru vastuvõtt oli 38 ja rünnak 41 protsenti, blokist saadi üheksa ja servilt kuus punkti (tehti kümme serviviga).

Järgmised Eesti klubide osalusel toimuvad liigamängud peetakse reedel, 6. novembril, mil kohtuvad Selver x TalTech ja Audentes/Solarstone ning Pärnu VK ja Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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