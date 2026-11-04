Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

Nädala eest Tallinnas toimunud avamäng lõppes 2:2. Kolmapäeval läksid võõrustajad Londonis kiirelt juhtima, kui Chizaram Ezenwata võitis vaid poolteist minutit kestnud kohtumise järel Flora väljakupoolel õhuvõitluse ning järgnenud olukorras saatis madala löögi võrku Mathis Eboue.

Tallinnas kahe väravaga Flora kangelaseks kerkinud Sander Alamaa röövis 17. minutil Chelsea äärekaitsjalt palli ning realiseeris järgnenud soolorünnaku viigiväravaks. Inglismaa klubi alustas ka teist poolaega suurepäraselt ning täpselt minut pärast selle algust viis Ibrahim Rabbaj Chelsea taas ette.

Seekord vajas Flora viigistamiseks seitset minutit: Eesti klubi mängis vasakul äärel hästi kokku ning Alamaa tsenderduse saatis karistusalast võrku Marten Kukkonen. 76. minutil võitsid Flora noored Chelsea väljakupoolel palli tagasi, Alamaa andis hea söödu alles 14-aastasele Denis Zotovile, kes tõmmati karistusalas maha ning järgnenud penalti realiseeris külmavereliselt Alamaa.

Viimaste minutite jooksul ei õnnestunud kodumeeskonnal väravat lüüa ja nii pääses koondskooriga 5:4 edasi Flora. Tallinna klubi noored jätkavad UEFA noorteliigat kolmandas ja viimases eelringis, kus nende vastaseks on Iirimaa klubi St. Patricksi ja Vilniuse Žalgirise vahelise vastasseisu võitja.