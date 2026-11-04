X!

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

Jalgpall
UEFA Noorteliiga II ring: Tallinna FC Flora U-19 – Chelsea FC U-19
UEFA Noorteliiga II ring: Tallinna FC Flora U-19 – Chelsea FC U-19 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Jalgpall

FC Flora U-19 jalgpallivõistkond alistas kolmapäeval UEFA noorteliiga raames võõrsil Londoni Chelsea eakaaslased 3:2 ja pääses kolmandasse eelringi.

Nädala eest Tallinnas toimunud avamäng lõppes 2:2. Kolmapäeval läksid võõrustajad Londonis kiirelt juhtima, kui Chizaram Ezenwata võitis vaid poolteist minutit kestnud kohtumise järel Flora väljakupoolel õhuvõitluse ning järgnenud olukorras saatis madala löögi võrku Mathis Eboue.

Tallinnas kahe väravaga Flora kangelaseks kerkinud Sander Alamaa röövis 17. minutil Chelsea äärekaitsjalt palli ning realiseeris järgnenud soolorünnaku viigiväravaks. Inglismaa klubi alustas ka teist poolaega suurepäraselt ning täpselt minut pärast selle algust viis Ibrahim Rabbaj Chelsea taas ette.

Seekord vajas Flora viigistamiseks seitset minutit: Eesti klubi mängis vasakul äärel hästi kokku ning Alamaa tsenderduse saatis karistusalast võrku Marten Kukkonen. 76. minutil võitsid Flora noored Chelsea väljakupoolel palli tagasi, Alamaa andis hea söödu alles 14-aastasele Denis Zotovile, kes tõmmati karistusalas maha ning järgnenud penalti realiseeris külmavereliselt Alamaa.

Viimaste minutite jooksul ei õnnestunud kodumeeskonnal väravat lüüa ja nii pääses koondskooriga 5:4 edasi Flora. Tallinna klubi noored jätkavad UEFA noorteliigat kolmandas ja viimases eelringis, kus nende vastaseks on Iirimaa klubi St. Patricksi ja Vilniuse Žalgirise vahelise vastasseisu võitja.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:59

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

13:17

West Ham panustab esiliiga spetsialistile

10:52

Portsmouth jätkas dramaatilisel moel vägevat hoogu

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuu mängudeks Uuendatud

03.11

Eesti ametnikud jälgivad eurosarjas nii Juventust kui ka Paskotši klubi

03.11

Eesti naiskond sai teada vastased Rahvuste liigas

03.11

Raske vea järel haiglasse viidud Hispaania jalgpallur suri

03.11

Vetkali koduklubi pidi taas kord kaotusega leppima

03.11

Levadia pikendas veel ühe brasiillasega lepingut

sport.err.ee uudised

17:34

Kardisportlane Priit Sei teenis Itaalias esikoha

16:59

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

16:21

Eesti jäähokikoondis alustab Rahvuste karikaturniiri

15:46

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

15:04

Valdur Kahro saavutas veteranide motokrossi MM-il teise koha

14:29

Keila KK tugevdas koosseisu lätlasest tagamängijaga

13:48

Kristjan Tamm alustas üksikmängu kindla võiduga

13:17

West Ham panustab esiliiga spetsialistile

12:45

Winnipeg Jets tegi NHL-is pööraselt kiire tagasituleku

12:12

Vakk võitis Dakaris kaks mängu, kuid veerandfinaali ei pääsenud

11:36

EuroCupi rekordilise mängu otsustas lõpusekundite korv

10:52

Portsmouth jätkas dramaatilisel moel vägevat hoogu

10:24

Monfils jättis tennisega hüvasti: see on minu jaoks väga raske hetk

09:46

Djokovic võitis kolmes setis ja sai Ruudilt abikäe

09:04

Keira Rattur võitis maailmameistrivõistlustel teise kulla

08:39

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

08:01

TalTech/Nordaid võttis karikavõistluste veerandfinaali avamängus kindla võidu

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

03.11

Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

loetumad

03.11

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

08:39

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

03.11

Raske vea järel haiglasse viidud Hispaania jalgpallur suri

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Tänak: vaheaasta ei olnud halb otsus, aga meil on võistlemine südames

03.11

Kruus: Tänaku eelis - ta on uut autot kõige rohkem testinud Uuendatud

03.11

Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

11:36

EuroCupi rekordilise mängu otsustas lõpusekundite korv

03.11

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo