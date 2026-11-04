Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

Korvpalli FIBA Euroopa karikasarjas teenis kolmapäeval hea võidu Bigbank/Kalev, kes alistas võõrsil Prantsusmaa kõrgliigaklubi Chaloni 74:68. BC Pärnu jäi aga kodusaalis 69:82 alla Szczecinile.

Avaveerandi 9:20 kaotanud Bigbank/Kalev jäi Prantsusmaa kõrgliigas viiendal kohal oleva meeskonna vastu teisel perioodil 13-punktilisse kaotusseisu, aga tegi siis 15:0 vahespurdi ja pööras avapoolaja lõpuks enda kasuks.

Teise poolaja alguses hoidis Bigbank/Kalev võõrustajaid neli ja pool minutit nullil ning läks juhtima 45:33, Chalon vähendas otsustava perioodi alguseks kaotusseisu kaheksale silmale ja jõudis pärast Grant Goldeni tabavat viset siis 64:64 viigini.

Neli minutit enne normaalaja lõppu viis Damian Forrest Kalevi Hugo Toomi vaheltlõikele järgnenud pealtpanekuga 68:64 juhtima, viimase pooleteise minuti jooksul eksisid mõlemad võistkonnad mitmel puhul, ent Forresti kaks vabaviset 29 sekundit enne lõpusireeni tagasid Eesti klubile lõpuks võidu.

Toom viskas 25 vabaviskest 20 tabanud Bigbank/Kalevi kasuks 19 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Forrest kogus 11 punkti ja 11 lauapalli, Jacob Falko lisas 14 punkti. Kodumeeskonna resultatiivseim oli Golden 17 punktiga. Kalevil on F-grupis nüüd sarnaselt Chalonile kolm võitu ja kaks kaotust, gruppi juhib Korfez nelja võidu ja ühe kaotusega.

Pärnu sai tabelisse ühe võidu kõrvale neljanda kaotuse, kui pidi tunnistama Poola klubi Szczecini Kingi 82:69 paremust. Tasavägise avapoolaja järel võitsid külalised kolmanda veerandaja 30:17 ja enamuse neljandast veerandajast oli tablool Szczecini kahekohaline eduseis. Joona Heinonen ja Klavs Dubults viskasid lauavõitluse 28:36 kaotanud Pärnu kasuks 15 punkti.